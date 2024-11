डिब्बे में बंद कर धूप की होम डिलीवरी कर रही ये कंपनी, मोबाइल पर बस एक बटन क्लिक कर आप भी ऑर्डर कर सकेंगे सूरज की रोशनी

Sunlight Home Delivery: हो सकता है कि सुनने में आपको अजीब लगे, आपको फेक खबर लगे, लेकिन ये खबर सौ फीसदी सही है. कैलिफोर्नियां की एक कंपनी रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल ने धूप बेचने की तैयारी कर रही है. मोबाइल के एक क्लिक के साथ ही आप तक सूरज की रोशनी की डिलीवरी हो जाएगी. कंपनी ने इसके ट्रायल का वीडियो भी साझा किया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स अंधेरे में अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल ऐप में कुछ करता है और बटन दबाते ही आसमान में एक चमक दिखने लगती है.

धूप की होम डिलीवरी

कैलिफोर्नियां की कंपनी रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल ने सूरज की रोशनी या धूप की होम डिलीवरी का दावा किया है. कंपनी के को फाउंडर बेन नोवैक के मुताबिक उन्होंने अपने साती के साथ मिलकर मिरर और सैटेलाइट की मदद से ऐसा सिस्टम तैयार किया है, जिसकी वजह से न केवल न केवल दिन में बल्कि रात में भी धूप की डिलीवरी की जा सकेगी. लोगों को सूरत की रोशनी बेची जा सकेगी.

क्या सचमुच धूप के डिब्बे में बंद किया जा सकता है ?

कंपनी के मालिक नोवैक की माने तो उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया है, जिसकी मदद से धूप बेचने का बिजनेस किया जा सकेगा. ये बिजनेस ठीक उसी तरह से काम करेगा, जिस तरह से तेल का बिजनेस काम करता है. सोलर मिरर, सेटेलाइट की मदद से धूप बेचने का काम होगा. इस बिजनेस के लिए स्पेस में तैरते मिरर मदद करेंगे.

कैसे धूप की होगी होम डिलीवरी ?

बेन वोवैक के मुताबिक स्पेस में तैरते मिरर सूरज की रोशनी को धरती के उन हिस्सों में रिफ्लेक्ट करेंगे, जहां अंधेरा है. पूरा सिस्टम रिफ्लेक्शन पर टिका है. साल 2023 में रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल ने हॉट एयर बलून की मदद से इस सिस्टम का पहला टेस्ट पास कर लिया, अब कंपनी अपना सैटेलाइट डिजाइन कर रही है, जिसकी मदद से सूरज की रोशनी तो स्पेस में रिफ्लेक्ट किया जाएगा. कंपनी तमाम दलील दे रही है. लेकिन स्पेस से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर पाना आसान नहीं है. लोगों को अभी भी इस बिजनेस मॉडल और धूप की डिलीवरी के इम्पलेमेंट पर संदेह है. लोगों को बहुत कम उम्मीद है कि कंपनी इसे कम पाने में सफल हो सकेगी, हालांकि फाउंडर इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं.

