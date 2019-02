पीयूष गोयल ने लॉन्च किया 'रेल दृष्टि डैशबोर्ड', यात्रियों के लिए कई सुविधाओं की शुरुआत

नई दिल्ली: रेलमंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी में "रेल दृष्टि डैशबोर्ड" को लॉन्च किया. इसे कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप किसी भी चीज से और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है. इसकी मदद भारतीय रेल के कई विभागों के कार्यों की स्थिति की रियल टाइम बेसिस पर जानकारी मिल सकेगी. इसके अलावा यात्रियों की शिकायतों और उसके निवारण की जानकारी भी मिल पाएगी.

रियल टाइम जानकारी मिलेगी

रेलवे डैशबोर्ड के जरिये ट्रेन के चलने की रियल टाइम जानकारी मिलेगी. कौन-कौन सी नई ट्रेन की शुरुआत हुई है, इसकी जानकारी भी मिलेगी. इस डैशबोर्ड के जरिये पैसेंजर ये भी जान सकेंगे कि देश में किस स्टेशन पर किस तरह की सुविधा उपलब्ध है. इस साल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने देश मे 1 लाख 58 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश किया है.

