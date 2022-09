PNB: आपके घर भी है बेटी तो पीएनबी देगा पूरे 15 लाख रुपये, पढ़ाई या शादी कहीं भी कर सकते हैं इस्तेमाल

PNB Sukanya Samriddhi Yojana: पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) की ओर से ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. पीएनबी (PNB) आपकी बेटियों के लिए एक खास स्कीम लेकर आया है. इस स्कीम में आपकी बेटियों को सीधे पैसे दिए जाएंगे. इस सरकारी स्कीम का नाम सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya samriddhi yojana) है. इस स्कीम के तहत आप अपनी बेटी के लिए बड़ा फंड बना सकते हैं.

क्या है ये स्कीम

Sukanya Samriddhi Yojana एक सरकारी स्कीम है, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था. अगर आप अपनी बेटी के लिए बड़ा फंड बनाने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना होगा. आप निवेश करके अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रकम भी निवेश करने की जरूरत भी नहीं होती.

PNB ने किया ट्वीट

PNB ने इस स्कीम के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है. पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि प्लान... प्रिपेयर और एग्जीक्यूट... आप अपनी बेटी को समय आने पर उड़ान दीजिए. आप आज ही अपनी बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करा सकते हैं.

Plan. Prepare. Execute.

Be ready for your daughter’s flight when the time comes. Open a Sukanya Samriddhi Account for her today.

