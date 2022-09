PNB किसानों को दे रहा पूरे 2 लाख रुपये, तुरंत खाते में आएगा पैसा, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Punjab National Bank News: पंजाब नेशनल बैंक में खाता (PNB Customer) रखने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपका भी खाता पीएनबी में है और आप किसान है तो बैंक की ओर से इन लोगों को 2 लाख रुपये का फायदा दिया जा रहा है. पंजाब नेशनल बैंक की ओर से ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है. किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार और बैंक की ओर से कई स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है.

पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि मौसम कोई भी हो, पीएनबी स्वर्णिम- एग्रीकल्चर गोल्ड लोन स्कीम के साथ आप अच्छे से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने घर की नजदीकी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं.

