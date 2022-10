Indian Economy: पश्चिमी मीडिया को रास नहीं आ रही भारत की प्रगति, स्पेनिश मीडिया ने लगाई सपेरे की फोटो; उबल पड़े भारतीय

Spanish Newspaper on Indian Economy: भारत धीरे-धीरे दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है. ब्रिटेन को पछाड़कर वह अब दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2028 तक जापान को पछाड़कर उसके नंबर-3 पर पहुंच जाने की उम्मीद है. लेकिन लगता है कि पश्चिमी देशों और वहां की मीडिया से भारत की यह प्रगति देखी नहीं जा रही है. स्पेन के एक अखबार ने भारत की आर्थिक प्रगति पर शर्मनाक कार्टून लगाया है, जिस पर भारतीयों ने जबरदस्त नाराजगी जताई है.

अखबार ने छापा विवादास्पद कार्टून

रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन के एक ला वैनगार्डिया (La Vanguardia) ने अपने पहले पेज पर भारत के आर्थिक विकास को लेकर कार्टून बनाया है. इस कार्टून में ग्राफ के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर की ओर जाने के बारे में बताया गया है. साथ ही लिखा है, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था का फिलहाल ये हाल है.’ अखबार ने भारत का मजाक उड़ाने के लिए ग्राफ के नीचे बीन बजाते सपेरे की फोटो लगाई है. स्पेनिश न्यूजपेपर की इस करतूत ने भारतीयों का गुस्सा भड़का दिया है. लोग ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर अखबार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं.

बीजेपी सांसद ने जताई नाराजगी

बेंगलुरु सेंट्रल से बीजेपी के लोकसभा सांसद पीसी मोहन (PC Mohan) ने भी इस मुद्दे पर ट्विटर पर अपनी नाराजगी जताई है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था का समय' स्पेनिश वीकली न्यूजपेपर की टॉप स्टोरी है. भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को जहां दुनियाभर पहचान मिल रही है, वहीं आजादी के दशकों के बाद भी हमारी छवि को सपेरों के रूप में दिखाना सरासर मूर्खता है. विदेशी मानसिकता से उपनिवेशवाद को खत्म करना एक मुश्किल काम है.'

"The hour of the Indian economy" is the top story of a #Spanish weekly.

While #India's strong economy gets global recognition, portraying our image as snake charmers even after decades of independence is sheer stupidity.

Decolonising the foreign mindset is a complex endeavour. pic.twitter.com/pdXvF7n4N7

— P C Mohan (@PCMohanMP) October 13, 2022