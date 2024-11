'कल हो ना हो'... खत्म हो जाएगा विस्तारा का अस्तित्व, अंतिम दिन भावुक हुए क्रू मेंबर और पैसेंजर्स

Air India- Vistara Merger: एयरलाइन कंपनी विस्तारा आज यानी सोमवार को अपनी अंतिम उड़ानें ऑपरेट कर रही है. मंगलवार को इसका एयर इंडिया ग्रुप के साथ विलय होने जा रहा है. मर्जर से पहले विस्तारा के क्रू मेंबर ने अनाउंसमेंट के दौरान 'कल हो ना हो' गाना बजाया. एयर इंडिया ने घोषणा की है कि दोनों एयरलाइनों के विलय के बाद विस्तारा द्वारा ऑपरेट उड़ानें फ्लाइट कोड 'एआई2' का उपयोग करेंगी.

वहीं, विस्तारा से सफर करने वाले पैसेंजर्स ने भी सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट्स शेयर किए.

उम्मीद है एयर इंडिया इसकी याद दिलाता रहेगा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा, "विस्तारा एयरलाइंस से मेरी आखिरी फ्लाइट पेरिस के लिए थी. पेरिस में फ्लाइट एयर इंडिया के विमान के बगल में लैंड की. एक बेहतरीन फ्लाइट क्रू मेंबर और एयरलाइन कंपनी विस्तारा को अलविदा करते हुए बहुत दुख हो रहा है. उम्मीद है कि एयर इंडिया विस्तारा के यात्रियों को इस ब्रांड की याद दिलाता रहेगा."

Grateful to have experienced @airvistara on its final day of operations—a brand that truly delivered on its promise of ‘a new feeling’ in travel. Vistara is one of the few brands which overlapped brand promise with brand delivery so seamlessly. 1/4 pic.twitter.com/YFO5JAm19t

विस्तारा ने वादे को इतनी सहजता से पूरा किया

एक अन्य यात्री ने लिखा, "विस्तारा को विदाई. भारत की सबसे बेहतरीन घरेलू एयरलाइन, आज अपनी अंतिम उड़ान भर रही है. 2015 से विस्तारा ने भारत में अपनी सर्विस लिए नए मानक स्थापित किए हैं. हर यात्रा को यादगार बनाने के लिए धन्यवाद, विस्तारा!"

Wrapped up my last flight on @airvistara before its merger with @airindia, set to complete in two days. Filled with nostalgia of the great flights and excellent service that made Vistara India’s best airline. Wishing them all the best for this new chapter! pic.twitter.com/Ry0HJTbX7B

