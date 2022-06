Financial Planning: बेहतर फ्यूचर के लिए इन जगहों पर लगाएं पैसा, बड़े होकर बच्चे भी बोलेंगे-थैंक्यू मम्मी-पापा

How to Save Money for Children's Future: बढ़ती महंगाई के इस दौर में लोगों को अपने भविष्य की चिंताएं सताने लगी हैं. लोग भविष्य के हिसाब से अभी से बचत और अन्य योजनाएं खोजने लगे हैं. लोग इंवेस्टमेंट के अलग-अलग तौर तरीकों पर विचार बना रहे हैं. ऐसे में हम आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग (Financial Planning) से जुड़े तरीके लेकर आए हैं. जिनके जरिए लोग अपने बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित कर सकते हैं.

करना चाहिए लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मानें तो बच्चों का फ्यूचर (Children's Financial Future) सुरक्षित करने के लिए लोगों को लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट करने चाहिए. ऐसे में अधिकतर लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगाना एक बेहतर विकल्प समझते हैं, लेकिन आइए हम आपको और तरीके बताते हैं.

निर्धारित करें अपने गोल

जानकारों की मानें तो आपको पहले अपने गोल्स सेट करने की सख्त जरूरत है. उदाहरण बतौर समझें तो अगर आप अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो इसके लिए अभी से गोल निर्धारित करें और उसी हिसाब से बचत करें. आप अभी के हिसाब से फीस का आंकड़ा जोड़ें और महंगाई के बढ़ते दर के हिसाब से अनुमान लगाएं कि उस समय तक आपको कितने रुपयों का जरूरत होगी. अगर आपको बचत के लिए एक फिक्स कीमत पता होगी तो आपको बचत करने में भी आसानी होगी.

कहां करें निवेश?

अगर सामान्य उपभोक्ता महंगाई (General Consumer Inflation) करीब 8 फीसद की दर से बढ़ रही है, तो एजुकेशन इन्फ्लेशन करीब 10 फीसद की दर से बढ़ रही है. ऐसे में आपको एक ऐसा निवेश विकल्प चाहिए होगा, जो इस महंगाई दर के बराबर या इससे अधिक रिटर्न दे सके. आप पूरे निवेश को इक्विटी में इन्वेस्ट (Invest in Equity) कर सकते हैं. यहां आपको बेहतर रिटर्न (Better Returns) मिलने की उम्मीद है.

किसी एक पर न बनें बोझ

अगर निवेश की रकम काफी ज्यादा महसूस हो रही है तो इसका भी एक तरीका है. दरअसल आमतौर पर घरों में खर्चा किसी एक व्यक्ति पर बोझ बनता है. आप इससे बचें. घर में माता-पिता, दादा-दादी, चाचा, चाची आदि सभी इसके लिए प्लानिंग करें और हर महीने एजुकेशन फंड के लिए अपनी इच्छा के थोड़ा-थोड़ा अमाउंट बचाएं. इससे एक अच्छे अमाउंट की बचत करने में आसानी मिलेगी.

