'चौधरी बनने चले हैं', कॉमेडियन ने Ola बाइक पर उठाया सवाल तो भड़के CEO भाविश अग्रवाल

OLA CEO: ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री के बाद सेवा की गुणवत्ता को लेकर रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंपनी के CEO भाविश अग्रवाल और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच तीखी बहस देखने को मिली. दरअसल, अग्रवाल ने ओला गीगाफैक्ट्री की एक तस्वीर पोस्ट की, जिस पर कामरा ने कई ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तस्वीर डाली, जो कथित तौर पर मरम्मत के लिए एक साथ खड़े थे.

कामरा ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "क्या भारतीय कस्टमर की आवाज है? क्या उन्हें यही मिलना चाहिए? दोपहिया वाहन कई दिहाड़ी मजदूरों की जीवनरेखा हैं." केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को टैग करते हुए कामरा ने पूछा, "क्या इसी तरह भारतीय ईवी का उपयोग करेंगे?" उन्होंने आगे यह भी कहा कि जिन्हें ओला इलेक्ट्रिक से कोई समस्या है, वह अपनी आपबीती नीचे सभी को टैग करते हुए लिख दें."

दोनों में जमकर हुई तीखी बहस

इस पर अग्रवाल ने प्रतक्रिया देते हुए कहा, "चूंकि आप इतनी परवाह करते हैं, इसलिए आइए और हमारी मदद कीजिए! मैं आपके इस ‘पेड ट्वीट’ या आपके असफल करियर से भी ज्यादा पैसे दूंगा. या फिर चुप रहिए और हमें असली ग्राहकों की समस्याओं को ठीक करने पर ध्यान देने दीजिए."

कंपनी के CEO ने आगे कहा, "हम तेजी से सर्विस नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं और जल्द ही लंबी कतारों को खत्म कर दिया जाएगा. इसके बाद भी दोनों के बीच एक्स पर तीखी बहस जारी रही.

तुम बहुत अहंकारी हो- कुणाल कामरा

Comedian ban na sake, chaudhary banne chale.

Do your research better next time. And the offer to come and help us out in our service center remains open. Take up the challenge. Maybe you’ll learn some real skills for a change. https://t.co/4KekvB5Qbu

— Bhavish Aggarwal (@bhash) October 6, 2024