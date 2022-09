CBSE Class 10th, 12th Sample Paper 2023 Released: सीबीएसई ने 2023 के लिए जारी किए सेंपल पेपर, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

CBSE Board 2022: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं. जो स्टूडेंट्स 2023 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट- cbse.gov.in से अपने कक्षा 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकेंगे. सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं दोनों की बोर्ड परीक्षा के लिए सैंपल पेपर्स के साथ मार्किंग स्कीम भी जारी की है.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है, "बोर्ड दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर (एसक्यूपी) और मार्किंग स्कीम जारी करता है ताकि सिलेबस की एकरूपता और उचित कवरेज सुनिश्चित करने के लिए एक गाइड के रूप में सेवा करने के लिए एक व्यापक टेम्पलेट प्रदान किया जा सके."

छात्रों के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी किए गए हैं ताकि वे सावलों के प्रकार, मार्किंग स्कीम और एक क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन के बारे में एक विचार प्राप्त कर सकें. यह स्टूडेंट्स को अगले साल के शैक्षणिक सत्र की तैयारी में मदद करेगा.

The students can download their CBSE sample paper by following these easy steps provided below

स्टूडेंट्स सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध एकेडमिक वेबसाइट टैब पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा "Sample Question Papers for Classes X & XII for the current Academic Session 2022-23"

अब जिस क्लास का पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें.

उम्मीदवार सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आपकी सुविधा के लिए सहेज सकते हैं.

ज्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

