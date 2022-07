CUET 2022 Exam: कल से शुरू होने जा रही छात्रों को समान मौका देने वाली CUET परीक्षा, मगर क्या है परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की परेशानियां?

CUET Exam Pattern, Date and Time: अब तक स्नातक प्रोग्राम में दाखिले के लिए छात्र, बोर्ड्स के भेदभावपूर्ण मार्किंग प्रक्रिया के शिकार हो रहे थे, मगर कल से देश भर में पहली बार CUET परीक्षा शुरू होने जा रही है. जो बच्चों को उनके भविष्य को संवारने का समान मौका देगी. मगर इसी बीच तमाम छात्रों की शिकायतें भी हैं, क्या शिकायतें हैं पढ़ें इस रिपोर्ट में. इस साल से स्नातक दाखिले के लिए कटऑफ की मुसीबत खत्म हुई तो दूसरी तरफ एक नई परेशानी उन छात्रों के सामने खड़ी हो गई है जो इस साल 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में दाखिला लेना चाहते हैं. दरअसल समस्या ये है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के पहले फेज की शुरुआत 15 जुलाई से होने जा रही है. मगर अभी तक सीबीएसई बारहवीं के परीक्षा परिणाम घोषित नही हुए हैं. ऐसे में छात्रों के गफलत के हालात हैं. छात्रों के मुताबिक मनपसंद कोर्स में एडमिशन में देरी हो रही है. छात्रों में एंट्रेंस एग्जाम से पहले 12वीं के नतीजों की चिंता है. छात्रों की शिकायत है कि जो बच्चे पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके दाखिले में नतीजों का लटके होना बड़ी समस्या है.

12वीं के नतीजे आने से पहले ही अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम की तारीखें हैं. 12वीं के छात्र नतीजों के तारीख जानने के लिए स्कूल के चक्कर काट रहे. हालांकि स्कूल प्रशासन, बोर्ड की तरफ से कोई सूचना नहीं दिए जाने की बात कह रहा. वहीं छात्रों की परेशानी को देखते हुए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर अपील की है. यूजीसी के मुताबिक देश की यूनिवर्सिटीज अपने यहां यूजी कोर्स में दाखिले की आखिरी तारीख सीबीएसई बोर्ड के बारहवीं के परिणाम आने के बाद तय करें. जिससे किसी भी छात्र को यूनिवर्सिटी में स्नातक प्रोग्राम में दाखिले में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े.

UGC requests all the higher educational institutions to fix the last date of their under graduate admission process after declaration of result of class Xll by CBSE so as to provide sufficient time to such students for admission in under graduate courses. pic.twitter.com/HZFfPpEquu

