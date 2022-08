IAS/IPS Physical Eligibility: IAS के लिए नहीं होती हाइट की बाध्यता, लेकिन IPS में लंबाई समेत ये शारीरिक योग्यताएं भी हैं जरूरी

How much Height Needed for IAS/IPS: यूपीएससी मेन परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है. प्री एग्जाम क्लियर कर चुके कैंडिडेट्स अब इसकी मेंस परीक्षा देंगे और फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा. रिजल्ट के बाद यूपीएससी सफल कैंडिडेट्स की नियुक्ति रैंकिंग के हिसाब से 24 सेक्शन में करेगा. इन 24 सेक्शन में सबसे टॉप पोस्ट आईएएस की होती है जिसके लिए सबसे टफ फाइट होती है और शुरू के रैंक वालों को ही यह मिल पाती है, लेकिन इसे लेकर कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या आईएएस के लिए किसी तरह शारीरिक दक्षता की भी अनिवार्यता होती है. क्या इसके लिए हाइट का भी पैमाना होता है. ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे.

रैंक हो तो छोटा और लंबा कोई भी बन सकता है आईएएस

यहां आपको बता दें कि आईएएस के लिए किसी तरह की शारीरिक दक्षता की जरूरत नहीं होती है. बस आपका यूपीएससी एग्जाम पास करना और अच्छी रैंकिंग लाना जरूरी होता है. इसके बाद आईएएस की खाली पोस्ट और रिजर्व कोटे के आधार पर यह मिल जाता है. इस पोस्ट पर हाईट में कम और ज्यादा किसी की भी तैनाती हो सकती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण आईएएस आरती डोगरा हैं. आरती डोगरा की लंबाई 3.5 इंच है. वह 2006 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं और मौजूदा समय में राजस्थान में तैनात हैं.

अन्य शारीरिक दक्षता को भी नहीं दिया जाता महत्व

इसके अलावा आईएएस के लिए न तो वजन का कोई क्राइटेरिया है और न ही इसमें आंखों की रोशनी देखी जाती है. बेशक इसमें मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, लेकिन यह महज आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए होता है.

आईपीएस के लिए जरूरी है हाइट व अन्य बातें

वहीं, आईएएस के बाद जिस दूसरी पोस्ट की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, वो है आईपीएस की, लेकिन आईपीएस में शारीरिक योग्यता भी देखी जाती है. पुरुषों के लिए इसमें कम से कम 165 सेंटीमीटर हाइट जरूरी है. वहीं एससी-एसटी और ओबीसी कैटेगरी के पुरुषों के लिए यह 160 सेंटीमीटर है. जबकि महिलाओं की लंबाई जनरल कोटे के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि एससी-एसटी और ओबीसी के लिए यह 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए. इसके अलावा इसमें आंखों की रोशनी का भी क्राइटेरिया होता है. आईपीएस के लिए स्वस्थ आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होना जरूरी है, जबकि कमजोर आंखों का विजन 6/12 या 6/9 होना चाहिए.

