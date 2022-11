Indian Navy Recruitment 2022: इंडियन नेवी में चाहिए नौकरी, ये रहा आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक और तरीका

Indian Navy SSR/MR Recruitment 2022: सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट (SSR) और मैट्रिक रिक्रूट (MR) के माध्यम से अग्निवीरों की भर्ती के लिए भारतीय नौसेना द्वारा दिसंबर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद है. लगभग 1500 वैकेंसी भरी जाएंगी, जिनमें से 1400 वैकेंसी भारतीय नौसेना एसएसआर भर्ती 2022 के लिए हैं और 100 वैकेंसी भारतीय नौसेना एमआर भर्ती 2022 के लिए 01/2023 (23 मई) बैच के लिए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आठ दिसंबर 2022 से शुरू होगी. योग्य और इच्छुक अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला कैंडिडेट्स को भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर 17 दिसंबर 2022 तक अपना आवेदन जमा करना होगा.

Educational Qualification

SSR - कैंडिडेट को शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से मैथ्स और फिजिक्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए और कम से कम केमिस्ट्री/ बायोलॉजी/ कंप्यूटर साइंस में पास होना चाहिए.

MR- कैंडिडेट्स को शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से 10वीं पास होना चाहिए.

इन पदों पर आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट्स का जन्म एक मई 2002 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 के बीच होना चाहिए. इसमें दोनों तारीख शामिल हैं. आवेदन फीस की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 550 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी.

Selection Process

कैंडिडेट्स का सेलेक्शन इस आधार पर किया जाएगा.

लिखित परीक्षा

पीएफटी और मेडिकल टेस्ट

फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन

How to Apply for Indian Navy Agniveer SSR/MR Recruitment 2022

इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले भारतीय नौसेना की वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाएं.

यदि पहले से रजिस्ट नहीं है तो 'रजिस्टर' टैब पर क्लिक करके अपनी ई-मेल आईडी के साथ खुद को रजिस्टर करें.

रजिस्टर ई-मेल आईडी के साथ 'लॉगिन' करें और "Current Opportunities" पर क्लिक करें.

अब अप्लाई बटन पर क्लिक करें.

अब आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा उसे पूरा भर दें.

अब मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें.

'सबमिट' बटन पर क्लिक करें. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी डिटेल सही हैं, और सभी जरूरी दस्तावेज मूल रूप से स्कैन किए गए हैं और अपलोड किए गए हैं.

