IPS Story: आईपीएस अफसर ने रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले अफसर बने

आईपीएस कृष्ण प्रकाश ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा “आज मैंने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने का हार्ड वर्क पूरा किया और ऐसा करने वाला मैं दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया. एलिफेंटा गुफाओं के गेटवे ऑफ इंडिया के पॉपुलर राइड के विपरीत, जबकि स्वीमर्स गेटवे की ओर लहरों की सवारी करते हैं, मैंने इसे लहरों के विपरीत रिवर्स साइड से करने का फैसला किया. मैं 5 घंटे 26 मिनट में 16.20 किलोमीटर की दूरी तैर सकता था. यह अभियान 'डूबने की रोकथाम जागरूकता' को समर्पित है. मेरा विश्वास है कि मेरी साहसिक तैराकी युवा भारतीयों को 10k ओपन वॉटर स्विमिंग में ओलंपिक पदक जीतने के लिए अपना बेस्ट प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी."

Today I completed the daunting task of swimming from Gateway of India to Elephanta caves and became the first person in the world to do so. Contrary to the popular swimming route of Elephanta caves to Gateway of India whereas swimmers ride the waves of the the high tides towards… pic.twitter.com/8IIX4O5Xho

— Krishna Prakash (@Krishnapips) March 26, 2023