JoSaa Counselling 2022: जोसा की पहली लिस्ट जारी, इस लिंक से करें चेक आपको मिला कौन सा कॉलेज

JosAA Seat Allotment Result 2022: जॉइंट सीट अलोकेशन ऑथरिटी ने जोसा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2022 जारी किया है. जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग राउंड के लिए आवेदन किया है, वे पहली लिस्ट जोसा की आधिकारिक साइट josaa.nic.in के माध्यम से देख सकते हैं. नोटिस के मुताबिक, ऑनलाइन रिपोर्टिंग जिसमें 26 सितंबर, 2022 तक फीस भुगतान / डॉक्यूमेंट अपलोड / उम्मीदवार द्वारा सवाल (यदि आवश्यक हो) की प्रतिक्रिया शामिल है. सवाल का उत्तर देने की आखिरी ताीरख 27 सितंबर, 2022 तक है.डियरेक्ट लिंक और रिजल्ट चेक करने के स्टेप नीचे दिए गए हैं.

JoSAA Seat Allotment Result 2022: How to check first list

अपनी सीट का स्टेटस चेक करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले JoSAA की आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको JoSAA 2022 round 1 seat allocation result का लिंक मिलेगा. उसपर क्लिक करें.

अब यहां आपको अपनी लॉगिन डिटेल डालकर सबमिट कर लेना है.

अब आपकी सीट अलोकेशन का रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले पर होगा. अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं.

जिन कैंडिडेट्स ने जोसा 2022 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, वे किसी भी आईआईटी, एनआईटी, आईआईईएसटी, आईआईआईटी (ट्रिपल-आई-टी) और अन्य जीएफटीआई में से किसी में सीट प्राप्त करेंगे.

उम्मीदवार को आवंटित सीट को स्वीकार करना होगा और संयुक्त सीट आवंटन के बाद के राउंड, यदि कोई हो, के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए 'फ्रीज', 'स्लाइड' या 'फ्लोट' ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा. एससी, एसटी, जनरल-पीडब्ल्यूडी, जनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी, ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी, एससी-पीडब्ल्यूडी या एसटीपीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 15,000 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा. अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 35,000 (शुल्क में 3,000 जोसा प्रोसेसिंग फीस शामिल है). जोसा प्रोसेसिंग फीस शुल्क को छोड़कर सीट स्वीकृति फीस एडमिशन फीस में समायोजित की जाएगा. आवंटित सीट को रिजेक्ट करने वाले उम्मीदवार आने वाले शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए संयुक्त सीट आवंटन में और हिस्सा नहीं ले सकते.

