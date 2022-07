NIRF Ranking 2022 Updates: पढ़ाई के लिए ये हैं देश के टॉप 10 संस्थान, जानिए आपका कौनसे नंबर पर है

NIRF Ranking 2022 Overall Category: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग 2022 जारी कर दी है. रैंकिंग प्लेटफॉर्म की आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर चेक की जा सकती है. 11 कैटेगरी के लिए एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2022 की घोषणा की गई है. इसमें ऑवरऑल, विश्वविद्यालय, प्रबंधन, कॉलेज, फार्मेसी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, एआरआईआईए (इनोवेशन उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग), कानून और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं. रैंकिंग फ्रेमवर्क शिक्षण, सीखने और संसाधन (टीएलआर), अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (आरपी), ग्रेजुएशन आउटकम (जीओ), आउटरीच और समावेशिता (ओआई) और धारणा (पीआर) के मानकों के पांच व्यापक सामान्य ग्रुप्स के तहत संस्थानों का न्याय करता है. मापदंडों के इन पांच व्यापक ग्रुप्स में से प्रत्येक के लिए दिए गए नंबरों के कुल योग के आधार पर रैंक दी जाती है.

NIRF Ranking 2022: Best College 3 Years in a Row

1- Miranda House

2- Hindu College

3- Presidency college, Chennai

4- Loyala College, Chennai

5- LSR

6- PSGR Krishnammal College for Women, Coimbatore

7- Atmaram Sanatan Dharm College

8- St Xavier’s College, Kolkata

9- Ramakrishna Mission, Howrah

10- Kirori Mal College, New Delhi

NIRF Ranking 2022: Engineering Colleges

1- IIT Madras

2- IIT Delhi

3- IIT Bombay

4- IIT Kanpur

5- IIT Kharagpur

6- IIT Roorkee

7- IIT Guwahati

8- NIT Trichy

9- IIT Hyderabad

10- NIT Karnataka

NIRF Ranking 2022: Best Medical Colleges

Rank 1- AIIMS Delhi

Rank 2- PGMIER, Chandigarh

Rank 3- Christian Medial college, Vellore

NIRF Ranking 2022: Best University

IISc Bangalore

JNU

Jamia Millia Islamia

Jadavpur University

Amrita Vishwa Vidyapeetham

BHU

Manipal Academy of Higher Education

Calcutta University

VIT

University of Hyderabad

Overall Category

1- IIT Madras

2- IISc Bangalore

3- IIT Bangalore

4- IIT Delhi

5- IIT Kanpur

6- IIT Roorkee

7- IIT Guwahati

8- AIIMS New Delhi

9- JNU

NIRF Ranking 2022: Top B-school in India

1- IIM Ahmedabad

2- IIM Bangalore

3- IIM Calcutta

4- IIT Delhi

5- IIM Kozhikode

6- IIM Lucknow

7- IIM Indore

8- Xavier, Jamshedpur

9- NIIE Mumbai

10- IIT Madras

NIRF Ranking 2022: Top Pharmacy Colleges

1- Jamia Hamdard

2- NIPER Hyderabad

3- Panjab University

4- NIPER Mohali

5- BITS Pilani

6- JSS Institute of Pharmacy

7- ICT Mumbai

8- JSS college of Pharmacy

NIRF Ranking 2022: Best Law Colleges

Rank 1 – NLSUI Bangalore

Rank 2- NLU Delhi

Rank 3- Symbiosis Law College, Pune

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर