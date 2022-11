Teacher Recruitment 2022: यूपी में टीचर्स के 51000 से ज्यादा पदों पर भर्ती! सीएम योगी ने मांगी डिटेल

Recruitment of more than 51000 Teachers: यूपी में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे कैंडिडेट्स के लिए जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल यूपी में शिक्षकों के 51000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए कोई आदेश आ सकता है. सीएम योगी ने शिक्षकों के खाली पड़े पदों की डिटेल मांगी हैं. इस भर्ती प्रक्रिया से प्रदेश भर के राजकीय और माध्यमिक विद्यालयों में टीचर्स के पदों पर भर्ती की जानी है. सूत्रों के मुताबिक अभी बेसिक शिक्षा विभाग में 51000 से ज्यादा पद खाली हैं. 7,471 पद राजकीय विद्यालयों में खाली हैं. वहीं लेक्चरर के 2215 पद और असिस्टेंट टीचर के 5,256 पद खाली हैं. उम्मीद की जा रही है कि, लोकसभा चुनाव से पहले इन पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भर्ती के लिए कैंडिडेट्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए. इसके अलावा बीएड, डीएलएड या फिर बीटीसी में कोई डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए. साथ ही यूपीटीईटी में पास होना चाहिए. वहीं आयु सीमा की बात करें तो, यहां आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित की जाएगी, हालांकि सरकारी नियमों के मुताबिक कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट दी जाएगी. इन पदों पर कैंडिडेट्स का सेलेक्शन लिखित परीक्षा व एकेडमिक मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार करें.

ऐसे कर पाएंगे आवेदन

इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upbasiceduparishad.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाकर UP Basic Shiksha Parishad Recruitment 2022 लिंक पर क्लिक करें.

नोटिफिकेशन जारी होते ही लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा.

यहां अपना रजिस्ट्रेशन करें, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें.

इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भरें, मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर अपलोड करें.

आवेदन फॉर्म का भुगतान कर सबमिट पर क्लिक करें.

अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

