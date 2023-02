UPSC Preparation: सिलेबस के बाहर की ये किताबें यूपीएससी की तैयारी में निभाएंगी अहम किरदार, जरूर पढ़ें

UPSC Preparation Books: यूपीएससी (UPSC) की प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर करना बहुत ही गर्व की बात है. देश के लाखों युवा हर साल यूपीएससी के एग्जाम में हिस्सा लेते हैं, लेकिन पहले ही प्रयास में सभी को सफलता मिल जाए यह जरूरी नहीं होता. कोई पहली कोशिश में अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं तो कोई वर्षों तक प्रयासरत रहते हैं. हमारी सफलता पढ़ाई के साथ-साथ तैयारी की स्ट्रेटेजी (UPSC Preparation) पर भी निर्भर करती हैं. इस आर्टिकल के जरिए हम बता रहे हैं कि सिलेबस के अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी के दौरान आपको कौन-सी किताबों (UPSC Preparation Books) की हेल्प लेनी चाहिए.

Making it Stick: The Science of Successful Learning

अगर आप पहले प्रयास में ही सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो बेहतर तैयारी के लिए मेकिंग इट स्टिक को जरूर पढ़े. मेकिंग इट स्टिक के लेखक पीटर सी ब्राउन, हेनरी एन और मार्क ए हैं. इस बुक के माध्यम से राइटर ने लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने के टिप्स दिए हैं.

फ्रीडम फ्रॉम दी नोन के जरिए राइटर जे कृष्णमूर्ति ने कैंडिडेट्स को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी सलाह दी है. यूपीएससी एस्पिरेंट इस किताब को अपनी तैयारी का हिस्सा जरूर बनाएं.

As a Man Thinketh by James Allen

इस बुक के जेम्स एलेन द्वारा लिखी गई ये किताब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान जरूर पढ़नी चाहिए. यह किताब आपको सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू की तैयारी में मदद करती है

Justice: What's the Right Thing to Do

जस्टिस-व्हाट्स द राइट टाइमिंग टू डू के लेखक माइकल सैंडेल हैं. यह किताब जस्टिस कोर्स का सारांश बताती है. इसमें प्राचीन ग्रीस से लेकर आधुनिक समय तक पश्चिमी दार्शनिक विचारों से परिचित कराता है.

Tools of Titan

टूल्स ऑफ टाइटन किताब को पढ़ने से आप तैयारी का एक सही और सटीक तरीका निकाल पाएंगे. ये भी जान पाएंगे कि किस तरह से तैयारी के लिए सही रूटीन बना सकते हैं. यह किताब आपको सफल व्यक्तियों के आदतों, रूटीन आदि के बारे में बताती है.

Do The Work

यू द वर्क किताब के लेखक स्टीवन प्रेस फील्ड हैं. सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को इस किताब को जरूरी पढ़ना चाहिए. उनके लिए यह किसी माइलस्टोन से क नहीं है.

Deep Work

किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी किताब है. डीप वर्क किताब के लेखक कैल न्यूपोर्ट हैं. इसमें फोकस रहने के टिप्स दिए हैं जो आपके लिए काम के साबित होंगे.

Bureaucrazy & Bureaucrazy Gets Crazier

यह किताब बताती है कि एक ऑफिसर बेहतरीन सेवा कैसे दे सकता है.