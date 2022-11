UPTET 2022 Notification: यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन यहां कर सकेंगे चेक, ये है आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक!

UPTET 2022 Notification Out Soon: यूपी में सरकारी स्कूल में टीचर बनने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है. उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है. एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे. शिक्षा विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. जो उम्मीदवार UPTET 2022 परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्‍लाई कर सकेंगे.

रिपोर्ट्स की मानें तो UPTET 2022 का नोटिफिकेशन नवंबर में रिलीज़ किया जा सकता है. उम्‍मीदवारों को सलाह है कि वे किसी भी अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाकर रखें. यूपीटीईटी परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे उम्‍मीदवारों की आयु 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. उम्‍मीदवार को एजुकेशन में बैचलर्स डिग्री धारक अथवा समकक्ष डिप्‍लोमा होना भी जरूरी है.

How to Apply for UPTET 2022 Notification

कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर विजिट करें.

यहां होमपेज पर Apply on UPTET 2022 लिंक पर क्लिक करना होगा. (नोटिफिकेशन जारी होने के बाद)

अब एक नया पेज खुलेगा. यहां अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा.

एप्लीकेशन फॉर्म भरकर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट स्कैन कर अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

आवेदन फीस जमा करने के बाद स्लिप का प्रिंट आउट जरूर कर लें.

आवेदन फीस

UPTET पेपर-1 के लिए उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी उम्मीदवारों को 400 रुपये और दिव्यांगजनों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है. कृपया ध्यान दें कि पेपर-2 के लिए आवेदन शुल्क अलग से देना होगा. इसके लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 1200 रुपये है, वहीं एससी, एसटी उम्मीदवारों को 800 रुपये और दिव्यांग जनों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.

