Zee News Select: जॉब और एजुकेशन की बड़ी खबरें, एक क्लिक में पढ़िए पूरी जानकारी | 02 October 2022

अपनी जन्‍म तारीख के अनुसार चुनें कलम का रंग, हर परीक्षा-इंटरव्‍यू में मिलेगी सफलता!

सब लोग मानते हैं कि किसी न किसी के लिए कुछ चीजें लकी होती हैं. अपनी लाइफ में सभी चाहते हैं कि वह खूब तरक्की करें और नाम और पैसा कमाएं, लेकिन कुछ लोग खूब मेहनत के बाद भी वह मुकाम नहीं पा पाते जिसके वे हकदार होते हैं. ऐसे में ज्योतिष के उपाय बेहद काम आते हैं. आज हम आपको कुछ खास बात बताने जा रहे हैं. आपके लिए भी कोई न कोई चीज तो लकी होगी ही जिसे आप भी मानते होंगे. चाहे वह कोई कपड़ा हो पैन हो या फिर कुछ और. तो आपको आपके मूलांक के हिसाब से किस रंग के पैन का इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

खूबसूरती में मॉडल्स को मात देती हैं ये IPS, ऑफिस में जाकर की थी IAS अफसर से लव मैरिज

सिविल सर्विस में आने के लिए कई लोगों को अपने करियर के साथ समझौता करना पड़ता है. डॉ. नवजोत सिमी बिहार कैडर की आईपीएस अधिकारी (IPS Officer) हैं. उनको डॉक्टरी ज्यादा पसंद नहीं आई और इसीलिए उन्होंने यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) की तैयारी शुरू कर दी थी. डॉ. नवजोत सिमी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ स्टोरी काफी रोचक रही है.

UPSSSC ने जारी किए एडमिट कार्ड, upsssc.gov.in पर है डायरेक्ट डाउनलोड के 5 लिंक

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने UPSSSC PET 2022 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक निकाय की आधिकारिक वेबसाइट- upsssc.gov.in पर जाएं और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें. आप नीचे दिए गए स्टेप का भी पालन कर सकते हैं और प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

IAS Story: ये महिला अफसर कोचिंग जाकर नहीं कर पाईं UPSC प्री भी पास, फिर किया ये काम और आई 23वीं रैंक

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा को देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक माना जाता है. जहां कुछ उम्मीदवार पहले ही प्रयास में सफल हो जाते हैं, वहीं कुछ कुछ प्रयासों के बाद सफलता का स्वाद चखते हैं. आज हम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की तपस्या परिहार के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा पास की और 2017 में यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 23 हासिल की और आईएएस अधिकारी बन गईं.

RRB, यूजीसी नेट, IBPS Clerk समेत इस महीने होने हैं सरकारी नौकरी के लिए ये एग्जाम

सरकारी एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक, अलग अलग परीक्षाएं अक्टूबर 2022 के लिए निर्धारित की गई हैं. इस महीने होने वाली कुछ प्रमुख परीक्षाएं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और सिविल सेवा परीक्षाएं हैं. जिन उम्मीदवारों ने उपरोक्त किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे हमारे परीक्षा कैलेंडर के साथ परीक्षा तारीख पर नजर रख सकते हैं.

उस IAS की पूरी कहानी जो महज 6 दिन ही रह पाए DM, दोस्त की सलाह पर दिया था UPSC एग्जाम

आईएएस अफसर बनना सपना होता है और कई लोगों का यूपीएससी क्लियर करने के बाद किसी जिले का डीएम बनना भी सपना होता है. आज हम एक ऐसे आईएएस अधिकारी की बात कर रहे हैं जिन्हें महज 6 दिन का ही डीएम बनाया गया. ये आईएएस अपने बैच के सेकंड टॉपर थे. हम बात कर रहे हैं 2012 बैच के IAS श्रीराम वेंकिटरमण की. 24 जुलाई 2022 को IAS वेंकिटरमण को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नियुक्त किया गया था और उन्होंने 26 जुलाई को ज्वाइन किया था. 1 अगस्त को उन्हें इस पद से हटा दिया गया.

Government Jobs: SSC ने इतने पदों पर निकाली बंपर भर्तियां, लास्ट डेट के चक्कर में ना पड़ें, आज ही करें अप्लाई

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. एसएससी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 990 खाली पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकार फार्म भर सकते हैं. आइए इसकी पूरी डिटेल के बारे में जानते हैं.

Teacher recruitment 2022: 7000 से ज्यादा शिक्षक के पदों पर निकली भर्ती, आयु सीमा 42 साल

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने हरियाणा में 7000 से ज्यादा ट्रेंड ग्रेजुएट शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 से 26 अक्टूबर तक एचएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर खाली पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. HSSC TGT भर्ती अभियान से प्रारंभिक शिक्षा विभाग, हरियाणा में TGT (ग्रुप C) के 7471 खाली पदों को भरा जाना है.

