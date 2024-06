Modi Government 3.0: ये है PM मोदी का 'ज्वाइनिंग लेटर', जानिए राष्ट्रपति ने जो पत्र दिया, उसमें क्या लिखा?

Appointment Letter to Narendra Modi: बीजेपी के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं. उन्होंने आज नई सरकार के गठन पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने और उसके रिजल्ट के बारे में भी सूचित किया. इस दौरान राष्ट्रपति ने उन्हें फिर से पीएम पद पर नियुक्त करते हुए सरकार गठन के लिए इन्वाइट किया. इस दौरान राष्ट्रपति ने उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपा, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. आइए जानते हैं कि इस नियुक्ति पत्र में आखिर क्या लिखा था, जिसे पाने के बाद मोदी खुशी से गदगद हो गए.

मोदी को मिले नियुक्ति पत्र में क्या लिखा है?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू आज नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करती हैं.

राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी से आग्रह करती हैं,

i) मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने वाले लोगों के नामों के बारे में सलाह दी जाए.

ii) राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तारीख और समय के बारे में बताएं.

मंत्रिमंडल गठन के लिए चल रहा चर्चाओं का दौर

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सरकार गठन को लेकर चर्चा तेज कर दी है. इसके लिए सहयोगी दलों से चर्चा जारी है. आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर सभी सहयोगी दलों के साथ अलग अलग बैठक करके सरकार गठन पर डिस्कशन किया गया. इस बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे. कौन सहयोगी दल कितने और कौन सा मंत्रालय चाहता है, इस पर बैठक में चर्चा हुई.

शनिवार शाम तक करेंगे सूचित

बैठक में फैसला लिया गया कि मंत्रिमंडल के स्वरूप को शनिवार तक तय करके सहयोगी दलों को देर शाम तक सूचित कर दिया जाएगा.

मंत्रिमंडल का स्वरूप तय करने के बाद शनिवार देर शाम राष्ट्रपति को सूचित किया जा सकता है. इसके बाद मंत्री बनने वाले सांसदों को शनिवार देर शाम या फिर रविवार सुबह 9 जून को सारे मंत्रियों को पीएम आवास पर बुलाया जाएगा. इसके बाद 9 जून शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा.

