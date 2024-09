Haryana Elections 2024: 'CM पद के लिए बापू- बेटा दावेदार, दूसरों को निपटाने में लगे', हरियाणा में कांग्रेस पर PM मोदी ने कसा तंज

PM Narendra Modi on Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने जा रहे असेंबली चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर चल रही है. बीजेपी जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए बेताब है. राज्य में बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है. शनिवार को हरियाणा के हिसार में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए हिमाचल प्रदेश के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया.

'लोग कांग्रेस से पूछ रहे, क्या हुआ तेरा वादा'

पीएम मोदी ने रैली में कहा, 'चुनाव के दौरान उन्होंने (कांग्रेस ने) हिमाचल की जनता से जो झूठ बोला, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. अब सत्ता में आने के बाद कांग्रेस अपने वादों से पूरी तरह मुकर गई है. लोग कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा तो कांग्रेस जवाब दे रही है, 'तुम कौन?'

'बापू- बेटा मिलकर दूसरों को निपटाने में लगे'

कांग्रेस पर अपना अटैक जारी रखते हुए पीएम मोदी ने सीएम बनने को लेकर कांग्रेस में मच रहे घमासान पर भी चुटकी ली. पीएम ने कहा, 'लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस में किस तरह से अंदरूनी कलह है. बापू भी दावेदार हैं, और उनका बेटा भी दावेदार है. ये दोनों मिलकर दूसरों को खत्म करने में लगे हुए हैं और ये सब देखकर हरियाणा की जागरूक जनता ने कांग्रेस को खत्म करना शुरू कर दिया है.'

'दलित समुदाय से नफरत करती है कांग्रेस'

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लगाते हुए कहा, 'दलितों और पिछड़े समुदायों के लिए कांग्रेस के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं. कांग्रेस जानती है कि दलित उसे वोट नहीं देते, इसलिए वह पूरे दलित समुदाय से नफरत करती है. किसानों के प्रति कांग्रेस के रवैये पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'कांग्रेस बहुत स्वार्थी पार्टी है, उन्हें वोट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है. उन्होंने किसानों को अपने वोट बैंक के रूप में देखा है. कांग्रेस ने हमेशा किसानों को पानी के लिए तरसाया है, जबकि बीजेपी उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती है.'

#WATCH | Hisar, Haryana: PM Narendra Modi says, "Congress is the most deceitful and dishonest party in the country. You can see the condition of Himachal Pradesh in the neighbourhood. They lied to the people of Himachal Pradesh during elections and now after forming the… pic.twitter.com/rsl5drC5An

— ANI (@ANI) September 28, 2024