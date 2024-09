कौन हैं उदय भानु चिब, जम्मू-कश्मीर चुनाव के बीच कांग्रेस ने दी गुलाम नबी आजाद वाली वो पोस्ट

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है. करीब 44 साल बाद जम्मू-कश्मीर के किसी युवा को भारतीय युवा कांग्रेस की टॉप पोस्ट दी गई है. जी हां, कभी गुलाम नबी आजाद IYC के अध्यक्ष बने थे. अब श्रीनिवास बीवी की जगह चिब को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. फिलहाल वह भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव हैं. पूर्व कांग्रेसी नेता आजाद 1980 में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे.

कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि उदय भानु चिब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया. वह जम्मू नॉर्थ से टिकट चाहते थे लेकिन सीट कांग्रेस ने सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी. कुछ घंटे पहले भारतीय यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी के साथ चिब की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें बधाई दी. इसके बाद चिब ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की. आइए जानते हैं चिब के बारे में.

- चिब जम्मू के पलौरा रहने वाले हैं. वह कांग्रेस नेता हरि सिंह चिब के बेटे हैं. चिब जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस घोषणापत्र समिति का हिस्सा भी थे. एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय सचिव चिब संगठन के जम्मू-कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

- वह गुलाम नबी आजाद के बाद पार्टी के प्रमुख संगठन का नेतृत्व करने वाले जम्मू कश्मीर के दूसरे नेता बन गए हैं. बी. वी. पिछले पांच साल से अधिक समय तक आईवाईसी के अध्यक्ष रहे. उनका कार्यकाल आईवाईसी के लिए चर्चाओं से भरा रहा. कोविड महामारी के दौरान उनके राहत कार्य मीडिया में चर्चा के प्रमुख विषय थे.

- चिब जम्मू और कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं. कांग्रेस ने एक बयान में बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तत्काल प्रभाव से उदय भानु चिब को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है. बयान में यह भी कहा गया कि पार्टी निर्वतमान अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी. के योगदान की सराहना करती है.

Hearty congratulations to Uday Bhanu Chib @Uday_Bhanu9 on his appointment as the new president of Indian Youth Congress @IYC)!

A huge thank you to the outgoing president @srinivasiyc for his exceptional leadership and successful tenure. pic.twitter.com/AmC6jcok8H

— Indian Youth Congress (@IYC) September 22, 2024