कभी इस एक्ट्रेस ने लगा दी थी बोल्ड सीन्स की झड़ी, बॉलीवुड से हुई गायब, अब दिखने लगी ऐसी!

कभी इस एक्ट्रेस ने लगा दी थी बोल्ड सीन्स की झड़ी, बॉलीवुड से हुई गायब, अब दिखने लगी ऐसी!

Kimi Katkar Then And Now: किमी काटकर महज 20 साल की उम्र में ही फिल्मों में आ गईं थीं. किमी की पहली फिल्म ‘पत्थर का दिल’ थी हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ख़ास कमाल नहीं दिखा सकी थी.