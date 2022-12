Shah Rukh Khan को सऊदी अरब के इस फिल्म फेस्टिवल में मिला खास अवॉर्ड! किंग खान बोले- फिल्म ही जिंदगी है!

SRK Honoured at Red Sea International Film Festival: बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की दुनियाभर में कितनी फैन फॉलोइंग है, इस बात से कोई भी अनजान नहीं है. 'किंग खान' (King Khan) कई सालों से फिल्मों में नजर नहीं आए हैं और इसलिए उनके फैन्स उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए और भी जयद बेकरार हो गए हैं. बता दें कि साल 2023 शाहरुख खान का साल माना जा रहा है क्योंकि एक्टर पठान (Pathaan) समेत कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं. हाल ही में शाहरुख ने सऊदी अरब में अपनी फिल्म 'डंकी' (Dunki) की शूटिंग खत्म की है जिसके बाद उन्होंने एक खास वीडियो मैसेज भी शेयर किया था. बता दें कि सऊदी अरब में हो रहे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है और अवॉर्ड मिलने पर शाहरुख ने जो स्पीच दी है, उसने सभी का दिल जीत लिया है...

Shah Rukh को इस फिल्म फेस्टिवल में मिला खास अवॉर्ड

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, शाहरुख खान को सऊदी अरब में आयोजित किये गए एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है. बता दें कि यहां 'रेड सी इंटरनैशनल फिल्म फेस्टिवल' (Red Sea International Film Festival) की बात हो रही है. इस साल रेड सी इंटरनैशनल फिल्म फेस्टिवल का दूसरा सीजन आयोजित किया गया है और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को यहां उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया जा रहा है.

किंग खान बोले- फिल्म ही जिंदगी है!

ब्लैक सूट में बेहद हैंडसम लग रहे शाहरुख खान को जब यह अवॉर्ड मिला तो उन्होंने एक लंबी एक्सेप्टेंस स्पीच दी जिसने सभी के दिल में घर कर लिया. शाहरुख खान ने कहा- 'रेड सी इंटरनैशनल फिल्म फेस्टिवल से अवॉर्ड मिलना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है. मुझे सऊदी अरब के अपने फैन्स के बीच आकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे हमेशा ही यहां से अपने काम के लिए सुपोर्ट मिला है. मैं बहुत उत्सुक हूं, यहां के टैलेंट को सेलिब्रेट करने और इस फिल्म कम्यूनिटी का हिस्सा बनने के लिए.'

शाहरुख आगे कहते हैं- 'मेरे लिए और यहां मौजूद सभी के लिए, फिल्में ही जिंदगी है. यही वो चीज है जो पलों को जिंदा रखती है, जो सुंदरता को बरकरार रखती है, जो जिंदा रहने के एहसास को जगाए रखती है. फिल्म वो भाषा है जिसमें आज कीई दुनिया बातचीत करती है, ये साहित्य का वो मुहावरा है जिसमें एक खूबसूरत विजुअल और वर्चुअल दुनिया में कहानियों का आदान-प्रदान होता है.

