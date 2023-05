मर्द पर्स में छुपाकर रखते थे Mandakini की फोटो, देखकर बीवियां पूछ लेती थीं ऐसा सवाल!

Mandakini in The Kapil Sharma Show: ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) के अपकमिंग एपिसोड में गुजरे जमाने की चर्चित एक्ट्रेस दिखाई देंगीं. हाल ही में इस अपकमिंग शो का एक टीजर सामने आया है जिसमें कपिल शर्मा अपने चिर परिचित अंदाज में मंदाकिनी (Mandakini), संगीता बिजलानी (Sangeeta Bijlani) और वर्षा उसगांवकर (Varsha Usgaonkar) के साथ हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने ‘राम तेरी गंगा मैली’ मूवी की एक्ट्रेस रहीं मंदाकिनी को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया था. कपिल ने मंदाकिनी से ऐसा क्या कहा कि वे अपनी हंसी रोक नहीं पाईं ? आइए जानते हैं.

लोग पर्स में छुपाने लगे थे मंदाकिनी की फोटो

कपिल कहते हैं, ‘मंदाकिनी के बारे में सब जानते हैं, पहली फिल्म जब राम तेरी गंगा मैली आई ना, हर कोई इनका दीवाना हो गया था. शादीशुदा आदमी जो बीवी के डर से इनके पोस्टर घर में नहीं लगाते वो फिर अपनी बीवी की फोटो के पीछे इनकी फोटो लगाते थे’. कपिल आगे कहते हैं कि, ‘बीवियां आकर पूछती थीं, अरे नई हीरोइन आई है मंदाकिनी देखी ? वो कहते नहीं मैने तो नहीं देखी, जिसपर वो कहतीं मैने भी नहीं देखी वो तो जब मैने तुम्हारा पर्स खोला तो पता चला’. कपिल की यह बात सुनकर मंदाकिनी और बाकी गेस्ट्स का हंस हंसकर बुरा हाल हो गया था. सुपरहिट फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली राम तेरी गंगा मैली (Ram Teri Ganga Maili) फिल्म साल 1985 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को राज कपूर ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में मंदाकिनी के अपोजिट राजीव कपूर मुख्य भूमिका में थे. यह फिल्म अपने दौर की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी. फिल्म में मंदाकिनी के ऊपर जबरदस्त बोल्ड सीन्स फिल्माए गए थे जिसके चलते इस फिल्म की खूब चर्चा हुई थी.