Pune Car Accident: क्या हादसे के बाद नाबालिग आरोपी को थाने में खिलाया गया बर्गर-पिज्जा? मामले में आया नया ट्विस्ट

Pune News: 2.5 करोड़ रुपये की पोर्श कार से रविवार को नशे में दो लोगों को उड़ाने वाले नाबालिग के मामले में गुरुवार को नया ट्विस्ट आया. पुलिस अब उन प्रोटोकॉल्स की खामियों की पड़ताल करेगी, जो हादसे के बाद अगले कुछ घंटों में हुई. इसमें आरोपी नाबालिग को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप भी शामिल है. 17 साल का आरोपी नाबालिग पुणे के एक नामी बिल्डर का बेटा है.

जानकारी के मुताबिक, एसीपी अश्विनी राख यरवदा पुलिस थाने के अफसर और स्टाफ से पूछताछ करेंगे, जहां सबसे पहले शिकायत दर्ज हुई थी.

आरोप है कि पहले राइट अप में घटना की भयावह प्रकृति को कम करके बताया गया और मेडिकल जांच में देरी की गई. मेडिकल जांच उसी वक्त इसलिए कराई जानी जरूरी थी ताकि लड़के के खून में शराब की मात्रा मालूम चल सके.

Officers at Yerawada police station spent more time questioning the relationship between Anish and Ashwini — the two IT professionals who were fatally knocked down by the drunk minor — while the accused was allegedly served burger and pizza.

