JEE Advanced 2023: IIT बॉम्बे का यह कोर्स बना इंजीनियरिंग छात्रों की पहली पसंद, देखें पिछले 3 सालों की Cut-Off

JEE Advanced 2023: आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) का बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स (B.Tech in Computer Science and Engineering Course) आईआईटी उम्मीदवारों के बीच सबसे लोकप्रिय कोर्सेज में से एक माना जाता है. पिछले साल, संस्थान ने 26 महिला अधिसंख्य सीटों के साथ सीएसई पाठ्यक्रम (CSE Course) के लिए कुल 145 सीटों की पेशकश की थी. बता दें कि IIT बॉम्बे के बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन जेईई एडवांस्ड की परीक्षा की रैंक के आधार पर किया जाता है.

इस वर्ष, जेईई एडवांस परीक्षा आईआईटी गुवाहाटी द्वारा 4 जून को आयोजित की जाएगी. छात्र जेईई एडवांस 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले, आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) में एडमिशन के लिए पिछले पांच वर्षों की कट-ऑफ देख सकते हैं.

IIT Bombay CSE Cut-Off 2022: आईआईटी बॉम्बे सीएसई कट-ऑफ 2022

कैटेगरी कट-ऑफ ओपनिंग रैंक ओपन 2 ओपन (केवल महिलाएं) 16 ईडब्ल्यूएस 5 ओबीसी-एनसीएल 9 एससी 1 एसटी 1

IIT Bombay CSE Cut-Off 2021: आईआईटी बॉम्बे सीएसई कट-ऑफ 2021

कैटेगरी कट-ऑफ ओपनिंग रैंक कट-ऑफ क्लोजिंग रैंक ओपन 1 67 ओपन (केवल महिलाएं) 107 361 ईडब्ल्यूएस 4 19 ओबीसी-एनसीएल 5 50 एससी 1 28 एसटी 1 11

IIT Bombay CSE Cut-Off 2020: आईआईटी बॉम्बे सीएसई कट-ऑफ 2020

कैटेगरी कट-ऑफ ओपनिंग रैंक कट-ऑफ क्लोजिंग रैंक ओपन 2 66 ओपन (केवल महिलाएं) 17 248 ईडब्ल्यूएस 5 18 ओबीसी-एनसीएल 6 44 एससी 1 29 एसटी 1 13

