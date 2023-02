IIT JAM 2023: आंसर की के खिलाफ आज खुलेगी करेक्शन विंडो, ऐसे दर्ज करें आपत्ति

IIT JAM 2023: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी ने 12 फरवरी, 2023 को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए IIT जॉइंट एडमिशन टेस्ट आयोजित किया था, जिसकी आंसर की कल 23 फरवरी, 2023 को इंस्टिट्यूट की इस ऑफिशियल वेबसाइट www.jam.iitg.ac.in पर जारी कर दी गई थी. नए अपडेट के अनुसार, आईआईटी जैम 2023 की आंसर की के खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए आज 24 फरवरी, 2023 को करेक्शन विंडो ओपन कर दी जाएगी. जो छात्र आंसर की के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं, वे 26 फरवरी, 2023 तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे. हालांकि, करेक्शन विंडो के बंद होने का समय अभी तय नहीं किया गया है.

इस समय हुआ था परीक्षा का आयोजन

बता दें कि आईआईटी जैम 2023 (IIT JAM 2023) की परीक्षा 12 फरवरी, 2023 को दो शिफ्टों और सेशन में आयोजित की गई थी. पहली शिफ्ट में केमेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथ और दूसरी शिफ्ट में बायोटैक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमैटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स विषय शामिल थे.

How to Raise Objection Against IIT JAM 2023 Answer key: ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति

चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट - www.jam.iitg.ac.in पर जाएं.

चरण 2: इसके बाद 'JOAPS 2023 Candidate Portal' के लिंक पर क्लिक करें.

चरण 3: अब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए लॉग-इन करें.

चरण 4: इसके बाद आप आंसर की डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें.

चरण 5: अब आपको अगर आंसर की में दिए गए किसी भी प्रश्न के लेकर आपत्ति हैं, तो आप अपनी डिटेल भर कर करेक्शन फॉर्म जमा कर दें.

चरण 6: इसके बाद आप करेक्शन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका एक प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लें.

इस दिन जारी होगा रिजल्ट

वहीं, आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, आईआईटी जैम 2023 का रिजल्ट 22 मार्च, 2023 को जारी कर दिया जाएगा.

