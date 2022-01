कहानी उस शख्स की जिसने रोप दिए 2 करोड़ 30 लाख पेड़, हरियाली को समर्पित किया जीवन

नई दिल्ली. आज हम अपना 73 वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं. भारत में संविधान को लागू हुए आज 72 वर्ष पूरे हो चुके हैं. 26 जनवरी को हम झंडा फहराते हैं और देश की आजादी के लिए शहीद हुए जवानों को याद करते हैं. इसके अलावा भी इस दिन से कई चीजें जुड़ी हैं, जिनका जिक्र करना जरूरी है. इसी क्रम में आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बता रहे हैं, जो अब तक 2 करोड़ 30 लाख पेड़ रोप चुके हैं. उन्होंने अपने इस अभियान की शुरुआत 26 जनवरी के ही दिन से की थी. इस कारनामें के लिए उन्हें लोग पीपल बाबा के नाम से जानते हैं...

Beginning with a piece of land that we thought would be difficult to convert into a #forest due to poor soil and water conditions, we eventually covered that land with a #green canopy. Our efforts were rewarded. Cheers to the @givemetrees team and our hard work!! @ISSP_Org pic.twitter.com/X01RihemEs

