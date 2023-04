UP Board 10वीं 12वीं का रिजल्ट, अगर इससे कम नंबर आए तो करना होगा ये काम

Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. सयूपी बोर्ड जल्द ही उनके लिए रिजल्ट की तारीख की घोषणा कर सकता है. एक बार तारीख की घोषणा होने के बाद क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट कहां और कैसे चेक कर पाएंगे. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपीएमएसपी की ओर से 27 अप्रैल, 2023 तक कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा रिजल्ट 2023 जारी किया जाएगा.

यूपी बोर्ड ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए 143933 परीक्षक नियुक्त किए थे. जिन्होंने कॉपी चेक कीं. मूल्यांकन टीम की ओर से कुल मिलाकर 3.19 करोड़ आंसर शीट चेक की गईं. उत्तर प्रदेश 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2023 को पास करने के लिए सभी स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट में कम से कम 33 फीसदी नंबर प्राप्त करने होंगे. इससे कम नंबर आने पर कंपार्टमेंट एग्जाम देना होगा.

How to Check UP Board 10th 12th Result

कैसे चेक करें यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट?

रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को सबसे पहले UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा.

इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध Results 2023 लिंक को क्लिक करें.

यहां से एक नया पेज खुलेगा जहां स्टूडेंट्स को कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं के लिंक क्लिक करना होगा.

इसके बाद नया पेज खुल जाएगा और अपनी डिटेल डालकर सब्मिट करने के ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा.

अब आप अपना यूपी बोर्ड का रिजल्ट रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|