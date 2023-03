Shekhar Suman on Bollywood: प्रियंका चोपड़ा के बाद शेखर सुमन ने खोली बॉलीवुड की पोल, बोले- ये माफिया सांप से भी ज्यादा खतरनाक

इस ट्वीट ने मचाया बवाल



कई फिल्मों और टेलीविजन में नजर आ चुके एक्टर शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में एक्टर ने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन इस ट्वीट को उनके पुराने ट्वीट से जोड़कर देखा जा रहा है. शेखर सुमन ने ट्वीट किया- 'हजार बर्क्र गिरे...लाख आंधिया उठे..वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं.'

गैंगस्टर्स को बताया सांप से भी ज्यादा खतरनाक

शेखर सुमन (Shekhar Suman) के इस ट्वीट को फैंस उनके पुराने ट्वीट से जोड़कर देख रहे हैं. पुराने ट्वीट में शेखर सुमन ने बॉलीवुड माफिया को लेकर बड़ी बात कही थी. शेखर सुमन ने कहा था- 'वह इंडस्ट्री के ऐसे चार लोगों को जानते हैं जिन्होंने उन्हें और अध्ययन को हटाने के लिए टीम बना ली थी. उन्होंने कहा था कि वो उन्हें जानते हैं. ये गैंगस्टर्स बहुत ताकतवर हैं और सांप से भी ज्यादा खतरनाक हैं. लेकिन सच तो ये है कि मुसीबत खड़ी कर सकते हैं लेकिन किसी भी हाल में हमें रोक नहीं सकते.'

Priyanka Chopra's sensational revelation has not come as a https://t.co/QWVcCbvmoA is well known the way the cabal within the film industry https://t.co/Tp75gHCDlH will oppress, suppress and persecute you till you are https://t.co/YgQcqJykYb happened with SSR.

I know of atleast 4ppl in the industry who have ganged up to have me n adhyayan removed from many projects.i know it for sure.These 'gangsters' have a lot of clout and they are more dangerous than a rattle snake.But the truth is they can create hurdles but they cannot stop us.

— Shekhar Suman (@shekharsuman7) March 30, 2023