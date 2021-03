फेक है Ajay Devgn की पिटाई वाला वीडियो, प्रवक्ता ने खुद बयां की सच्चाई

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) इन दिनों काफी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं. इस बीच वो एक वायरल वीडियो की वजह से चर्चा में आ गए हैं. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स को पीटा जा रहा है वो अजय देवगन (Ajay Devgn) हैं, लेकिन अब इस वीडियो की सच्चाई सामने आ गई है.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो काफी चौंकाने वाला है. वीडियो के अनुसार दिल्ली में आधी रात को दो गुटों में हुई लड़ाई हुई है. इस वीडियो में अजय देवगन (Ajay Devgn) का नाम आ रहा है. वायरल वीडियो में दावा किया रहा है कि इस घटना में अजय देवगन हैं और वह उस वक्त नशे की हालत में थे. कार पार्किंग को लेकर एक्टर का झगड़ा हुआ है, जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंची हैं.

एक यूजर ने इस पूरी घटना का वीडियो शेयर किया है, जिसमें सफेद शर्ट पहने एक शख्स की पिटाई होते देखा जा सकता है. वीडियो पोस्ट करते हुए इस शख्स ने लिखा है- 'मुझे नहीं पता कि ये अजय देवगन हैं या नहीं. लेकिन, लोगों में किसान आंदोलन को लेकर गुस्सा फैलता दिख रही है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो फैल रहा है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये अजय देवगन हैं.'

Not really sure if this is #ajaydevgan or not but #Kisanektamorcha agitation seems to be spreading up. Social media floating with this video that drunk @ajaydevgn got beaten up?? #RakeshTikait pic.twitter.com/Fv8j0kG5fv

— lalit kumar (@lalitkumartweet) March 28, 2021