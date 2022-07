Akshay Kumar On Twinkle Khanna:ट्विंकल खन्ना से खौफ खाते हैं अक्षय कुमार, हाथ-पैर जोड़ करते हैं ऐसी डिमांड

Akshay Kumar On Koffee With Karan: बॉलीवुड जगत के जाने-माने शो 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan) का सातवां सीजन आ चुका है और हाल ही में शो के तीसरा एपिसोड रिलीज किया गया. जिसमें उनके गेस्ट बने अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस सामंथा प्रभु (Samantha Prabhu). इन दोनों की खास केमिस्ट्री से करण का शो गुलजार हो गया. दोनों ने साथ में डांस भी किया. लेकिन इस बीच अक्षय कुमार ने अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) को लेकर ऐसा खुलासा किया कि आप भी दंग रह जाएंगे. उन्होंने बताया कि वो आए दिन अपनी पत्नी के पैर छूते हैं.

ट्विंकल के पैर छूते हैं अक्षय

क्यो लग गया ना झटका? जी हां, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने 'कॉफी विद करण' में बताया कि आने वाली मुसीबत से बचने के लिए वो पत्नी के पैर भी छू लेते हैं. अक्षय ने शो में कहा, 'जब भी वह कुछ लिखती हैं, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं प्लीज लाइन मत क्रॉस करो. मैं उसके पैर पड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि इससे दिक्कत हो जाएगी. 2-3 घंटे लग जाते हैं उसे समझाने में.' आपको बता दें, ट्विंकल खन्ना अब फिल्मी दुनिया से दूर होकर अपने लिए नई राहें तलाश रही हैं. ट्विंकल आज एक सफल राइटर हैं और उनकी कई किताबें पब्लिश भी हो चुकी हैं.

सामंथा और करण की छूटी हंसी

अक्षय की बात सुनकर करण कहते हैं कि ट्विंकल को हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता होगा और वह फिर भी लिखती होंगी. इस पर अक्षय ने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट के पाद थोड़ा शांती से लिखती है. इसके बाद अक्षय आगे कहते हैं कि वह ट्विंकल की कॉपी को एडिट करते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर, भीख मांगकर. अक्षय की ऐसी बातें सुनकर सामंथा और करण जौहर अपनी हंसी नहीं रोक पाते. दोनों काफी देर तक हंसते रहते हैं.

अक्षय को नहीं पसंद फिल्टर्स

इस दौरान अक्षय से पूछा गया कि कौनसी एक चीज है जिससे आज कल एक्टर्स काफी पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें पसंद नहीं. तो अक्षय कहते हैं, फिलर्स. करण फिर पूछते हैं, फिलर्स मतलब बोटॉक्स? तो अक्षय कहते हैं नहीं वो जो फोटोज के लिए सब इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद करण उनकी बात को समझते हैं और कहते हैं अच्छा फिल्टर्स. वहीं सामंथा जो अक्षय के बगल में बैठी होती हैं वह हंसते-हंसते अपना पेट पकड़ लेती हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर