Ananya Panday ने किया खुलासा, Ishaan Khatter को डेट करते वक्त कर रही थीं टू टाइमिंग; बताया दूसरे लड़के का नाम

Ananya Panday Went On A Date with someone else: 'कॉफी विद करण' (koffee With Karan) के 7वें सीजन की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. होस्ट करण जौहर (Karan Johar) अपने हर गेस्ट से ऐसे-ऐसे राज उगलवाते हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है. ऐसे में एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ. जहां शो के दूसरे एपिसोड में, सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने अपने नए क्रश विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के नाम का खुलासा किया तो वहीं, विजय ने शो के प्रोमो का एक स्क्रीनशॉट शेयर कर सारा को रिप्लाई दे दिया. खैर, 'कॉफी विद करण' के 28 जुलाई वाले एपिसोड में विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) अपनी 'लाइगर' (Liger) को-स्टार अनन्या पांडे (Ananya Panday) के साथ पहुंचे थे. विजय ने खुलासा किया कि अनन्या खाने की शौकीन है और उसके साथ डाइटिंग करना संभव नहीं है. इस पर अनन्या ने फौरन कहा, 'हम दोनों डिनर पर गए थे तब हमने ठीक से खाया'.

करण ने भी खेला खेल

उसी समय करण जौहर ने बीच में कूदते हुए पूछा, 'क्या ये एक डेट थी?' इसपर विजय ने तुरंत हां कहा. विजय ने कहा- 'अनन्या सुंदर लग रही थी'. इसपर करण हैरानी से पूछते हैं कि 'जब तुम विजय के साथ डेट पर गईं तब ईशान खट्टर को डेट कर रही थीं?' अनन्या ने भी इस बात पर हांमी भरी. आगे बातचीत में करण ने विजय से उनका रिलेशनशिप स्टेटस पूछा. इसपर अर्जुन रेड्डी स्टार ने कहा- 'जिस दिन मैं शादी करूंगा, उस दिन मैं सबको बता दूंगा. तब तक मैं उन लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता जो मुझे प्यार करते हैं. ऐसे कई लोग हैं जो मुझे बतौर एक्टर प्यार करते हैं और मेरे पोस्टर उनकी दीवार पर हैं. उनके फोन में मेरी तस्वीरें हैं. वो मुझे इतना प्यार करते हैं. मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता.'

रश्मिका के साथ जुड़ा नाम

इससे पहले, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandana) की डेटिंग की अफवाह उड़ रही थीं. हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को लेकर बात नहीं की. बात करें विजय देवरकोंडा के वर्कफ्रंट की तो जल्द ही वो अपनी मचअवेटिड मूवी 'लाइगर' (Liger) में अनन्या पांडे (Ananya Panday) के साथ नजर आएंगे. ये फिल्म 25 अगस्त, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

