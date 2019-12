हैदराबाद में सीआईएसएफ के ट्रेनी जवानों से मिले अनिल कपूर, साथ बिताए खुशनुमा पल!

नई दिल्ली: अपनी फिटनेस और बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने-जाने वाले दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर (Anil Kapoor) अपने मस्तमौला स्वभाव के लिए भी मशहूर हैं. उन्होंने हाल ही में अपने ऐसे ही स्वभाव के साथ आने वाले समय के सीआईएसएफ सैनिकों का दिल जीत लिया. उन्होंने ने हैदराबाद स्थित एनआईएसए अकादमी के सीआईएसएफ प्रशिक्षुओं के साथ एक सेशन में भाग लिया.

अनिल कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपने उन खास पलों को साझा किया और लिखा, "हैदराबाद में एनआईएसए में जोश इतनी ऊंचाई पर है कि आसमां छुआ जा सकता है. यह सच में सम्माननीय है और सीआईएसएफ के बहादुर युवाओं से मुखातिब होकर बहुत मजा आया. इतनी प्यारी शाम के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद."

The josh was high enough to touch the sky at the @CISFHQrs NISA in Hyderabad! It was such an honour, and so much fun to interact with the brave men of the #CISF! Thank you for a lovely evening! pic.twitter.com/cm0fh8k2VO

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 1, 2019