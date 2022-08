Shahid Mira: इस वजह से मीरा अपने पति शाहिद का सोना कर देती हैं मुश्किल, रात को कमरे में होती है जंग

Shahid Mira Bedroom Story fight over this at night: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) अपनी एक्टिंग और लुक्स के अलावा अपनी फैमिली लाइफ के लिए जाने जाते हैं. शाहिद और उनकी पत्नी मीरा एक साथ काफी अच्छे लगते हैं और दोनों को उनके फैन्स एक साथ बहुत पसंद भी करते हैं. हाल ही में, शाहिद कपूर और कीयर आडवाणी (Shahid Kapoor Kiara Advani) एक साथ कारण जौहर (Karan Johar) के शो कॉफी विद कारण (Koffee with Karan) में नजर आए जहां दोनों कलाकारों ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बातें बताई..

शाहिद ने कॉफी विद कारण में बताईं ये पर्सनल बातें

कॉफी विद कारण में शाहिद कपूर ने जब रैपिड फायर राउन्ड के सवालों का जवाब देना शुरू किया तो उनकी पर्सनल जिंदगी, उनकी शादीशुदा लाइफ से जुड़े कि सीक्रेट्स सामने आए. कारण जौहर ने शाहिद से पूछा कि क्या वो 15 दिन तक अपने पार्टनर से नाराज रहे हैं तो इसपर शाहिद ने हां कहा. इतना ही नहीं, शाहिद से यह भी पूछा गया कि वो और मीरा सबसे ज्यादा किस बात पर लड़ते हैं.

इस वजह से Mira अपने पति Shahid से करती हैं लड़ाई

कारण जौहर ने जब शाहिद से पूछा कि वो और मीरा की लड़ाई किस बात पर होती है तो शाहिद ने बिना सोचे तुरंत कहा कि वो दोनों सबसे ज्यादा फैन की स्पीड पर लड़ते हैं. शाहिद ने कहा कि रात को सोने से पहले वो और उनकी पत्नी मीरा इस बात पर जरूर झगड़ते हैं कि कमरे में फैन की स्पीड कितनी होनी चाहिए. शाहिद के जवाब पर कारण ने भी हां कहा और कियारा, कारण और शाहिद, तीनों इस बात पर हंस पड़े.

कॉफी विद कारण के इस एपिसोड में कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा (Kiara Advani Sidharth Malhotra) के साथ अपनी रिलेशनशिप को कन्फर्म किया और यह भी हिंट दिया कि दोनों जल्द शादी कर सकते हैं.

