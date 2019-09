नई दिल्‍ली: 20वें द इंटरनेशन इंडियन फिल्‍म अकेडमी अवॉर्ड्स (IIFA Awards 2019) का आगाज जितने शानदार रहा, उसका अंजाम भी सितारों की चमक-धमक के साथ रहा. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) , रणवीर सिंह (Ranveer Singh), आदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari), इशान खट्टर, सारा अली खान जैसे कई सितारों ने अवॉर्ड जीते. इस साल हुए आईफा अवॉर्ड्स में बेस्‍ट फिल्‍म का पुरस्‍कार आलिया भट्ट और विक्‍की कौशल की फिल्‍म 'राजी' को मिला. इस फिल्‍म में आलिया ने एक जासूस की भूमिका निभाई थी, जो देश के लिए पाकिस्तान में जाकर जासूसी करती है. अपने इस किरदार के लिए आलिया भट्ट को इस साल का बेस्‍ट एक्‍ट्रेस का अवॉर्ड मिला.

वहीं रणवीर सिंह को फिल्‍म 'पद्मावत' में अपने अलाउद्दीन खिलजी के किरदार के लिए बेस्‍ट एक्‍टर का अवॉर्ड दिया गया. बता दें कि इस बार आयुष्‍मान खुराना की ही फिल्‍म 'अंधाधुन' को सबसे ज्‍यादा, 13 नोमिनेशन मिले थे. जबकि वहीं निर्देशक मेघना गुलजार की 'राजी' और संजय लीला भंसाली की 'पद्मावत' को 10 नोमिनेशन मिले थे. वहीं रणबीर कपूर स्‍टारर फिल्‍म 'संजू' को 7 नोमिनेशन मिले.

इस साल बेस्‍ट डायरेक्‍टर का अवॉर्ड आयुष्‍मान खुराना की फिल्‍म 'अंधाधुन' के निर्देशक श्रीराम राघवन को मिला. वहीं एक्‍टर विक्‍की कौशन को फिल्‍म 'संजू' के लिए बेस्‍ट सपोर्टिंग एक्‍टर का पुरस्‍कार दिया गया. जबकि फीमेल केटेगिरी में यह पुरस्‍कार 'पद्मावत' की अदिति राव हैदरी को मिला.

The IIFA Awards 2019 Winner for the best performance in a Supporting Role (Female) goes to @aditiraohydari.#iifa20 #iifahomecoming #nexaexperience pic.twitter.com/rM0wsDxGBy — IIFA Awards (@IIFA) September 19, 2019

दीपिका पादुकोण को स्‍पेशल अवॉर्ड द‍िया गया.

The Special Award for the Best Actor Female goes to the gorgeous @deepikapadukone for Chennai Express#iifa20 #iifahomecoming #nexaexperience pic.twitter.com/7Kbe8TA5TG — IIFA Awards (@IIFA) September 19, 2019

एक्‍ट्रेस सारा अली खान को उनकी फिल्‍म 'केदारनाथ' के लिए बेस्‍ट डेब्‍युटेंट का अवॉर्ड मिला जबकि मेल केटेगिरी में यही पुरस्‍कार 'धड़क' के लिए ईशान खट्टर को दिया गया.

The Award for the Best Debut Female goes to Sara Ali Khan for the film Kedarnath.#iifa20 #iifahomecoming #nexaexperience pic.twitter.com/iWVe3lBlU2 — IIFA Awards (@IIFA) September 19, 2019

बता दें कि आईफा अवॉर्ड्स नाइट मुंबई के नेशनल स्‍पोर्ट्स क्‍लब ऑफ इंडिया (NSCI) में आयोजित की गई. यहां रेड कारपेट पर दीपिका पादुकोण, सलमान खान, रणवीर सिंह, आलिया भट्, माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ जैसे कई सितारे अपनी चमक बिखेरते नजर आए. अपने 20 सालों के इतिहास में यह पहला मौका था जब यह अवॉर्ड फंक्‍शन भारत में हुए.

