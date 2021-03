Kangana Ranaut को इस शो की वजह से मिली 'थलाइवी', फिर लगाई Karan Johar की क्लास

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana ranaut) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'थलाइवी' (Thalaivi) अब जल्द ही पर्दे पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद किया गया है. कंगना रनौत (Kangana ranaut) इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं, लेकिन इस व्यस्तता के दौरान भी उन्होंने करण जौहर (Karan Johar) की क्लास लेने का मौका नहीं गंवाया. इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि यह फिल्म करने में सिमी ग्रेवाल ( Simi Garewal) के शो से मदद मिली थी.

बात ऐसे निकली कि ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि थलाइवी देखने से पहले सभी को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के साथ सिमी ग्रेवाल के साक्षात्कार को देखना चाहिए.

Yes @Simi_Garewaltapped tapped in to real essence of a celebrity, A complete sketch of the subject. Rendezvous with Jayaa maa has helped me a lot in my research, same can’t be said about certain Papa Jo whose interviews are all about bitching, bullying, gossip and frustrated sex https://t.co/ex0KySDI1E

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 30, 2021