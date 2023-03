Malaika Arora ने झालर जैसी ड्रेस पहन दिखाया हुस्न का जलवा, बोल्डनेस से भरपूर अदाओं ने लोगों को खूब किया इंप्रेस!

Malaika Arora Viral Video: 49 की उम्र में बोल्डनेस की मल्लिका मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने एक बार फिर लोगों को अपना मुरीद बना लिया है. हाल ही में मलाइका का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें हसीना सिल्वर कलर की शिमरी ड्रेस पहने दिखाई दे रही हैं. मलाइका (Malaika Arora Video) कभी तो कमर मटकाकर तो कभी स्माइल देकर वीडियो में इठलातीं दिखाई दे रही हैं.

मलाइका का बोल्ड लुक वायरल!

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora Dance) का हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है. वीडियो में मलाइका सिल्वर कलर की झालर जैसी ड्रेस पहनकर कैमरे के सामने अपने हुस्न का कहर बरपाती नजर आ रही हैं. मलाइका (Malaika Arora Instagram) ने झालर वाली ड्रेस के साथ मैचिंग सिल्वर हाई हील्स कैरी किए हैं.

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora Photos) के फोटोशूट का वीडियो देख नेटीजन्स खूब इंप्रेस हो रहे हैं. मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora New Look) वीडियो में बोल्ड लुक के साथ बोल्ड मेकअप कैरी किए भी दिख रही हैं. मलाइका (Malaika Arora New Viedo) ने ग्लोसी मेकअप के साथ लाउड कलर की लिपस्टिक का इस्तेमाल किया है. मलाइका अरोड़ा का बोल्ड लुक इंटरनेट पर काफी पसंद किया जाता है...

मलाइका अरोड़ा के वर्कफ्रंट पर नजर डालें तो हसीना फिल्मों में एक्टिंग करने से हमेशा ही दूर रही हैं. लेकिन उन्हें अक्सर ही बड़े पर्दे पर और टीवी स्क्रीन में देखा जाता रहा है. फिल्मों में आइटम नंबर से लेकर डांस शो में जज बनने तक मलाइका ने हर जगह अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर दर्शकों को खूब लुभाया है.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे