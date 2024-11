नागा चैतन्य की शादी से पहले छोटे बेटे अखिल ने भी कर ली सगाई, जानें कौन है नागार्जुन की होने वाली छोटी बहू जैंनब रावदजी?

Nagarjuna Announces Son Akhil Akkineni Engagement: साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के परिवार में इन दिनों खुशी का माहौल बना हुआ है. हाल ही में नागार्जुन ने बड़े बेटे नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला संग सगाई की घोषणा की थी और दोनों अगले महीने शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. शादी की तैयारियों के बीच सुपरस्टार के छोटे बेटे अखिल अक्किनेनी ने भी सगाई कर ली है. हाल ही में नागार्जुन ने खुद ये खुशखबरी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर की.

इसके कुछ ही पलों बाद अखिल ने भी अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर की. नागार्जुन ने छोटे बेटे की सगाई की खुशी जाहिर करते हुए बताया किया उन्होंने जैनब रावदजी संग सगाई कर ली है, जिसको वो काफी लंबे समय से डेट कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने बेहद गर्मजोशी से साथ अपने परिवार में छोटी बहू जैनब का स्वागत किया. उन्होंने कपल को सुखद और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दीं. इस मौके पर केवल करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए.

We are thrilled to announce the engagement of our son, @AkhilAkkineni8, to our daughter in law to be Zainab Ravdjee!

We couldn't be happier to welcome Zainab into our family. Please join us to congratulate the young couple and wish them a lifetime filled with love, joy, and… pic.twitter.com/5KM7BU00bz

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) November 26, 2024