अनंत की शादी में झूमे हार्दिक पंड्या तो इधर नताशा ने फिर किया क्रिप्टिक पोस्ट, बोलीं- बारिश का दिन...

Hardik Natasha Divorce Runours: हार्दिक पंड्या और नताशा स्टेनकोविक के बीच लंबे वक्त से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा. दोनों कुछ साफ-साफ तो नहीं कह रहे लेकिन नताशा लगातार क्रिप्टिक पोस्ट इंस्टा स्टोरी पर शेयर कर रही हैं तो वहीं हार्दिक अनंत अंबानी के शादी के फंक्शंस में अकेले स्पॉट हो रहे हैं. हाल ही में अनंत की शादी में हार्दिक पंड्या अनुपम खेर के साथ जमकर डांस करते हुए नजर आए तो वहीं नताशा ने ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिससे दोनों के बीच अनबन की खबरों को और हवा मिल रही है.

हार्दिक पंड्या जमकर नाचे

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में अनुपम खेर के साथ मस्ती में डूबे नजर आए. हार्दिक अनुपम खेर के कंधे पर हाथ रखकर 'रुक जाओ रानी' गाने पर ऐसे झूम रहे हैं कि अनुपम खेर भी खुद को रोक नहीं सके और जमकर डांस करने लगे. खास बात है कि हार्दिक अनंत की शादी में भी अकेले ही पहुंचे थे. इससे पहले संगीत में भी उनके साथ नताशा कहीं नजर नहीं आई थीं.

Had an amazing time singing with the World Cup Champion @hardikpandya7 at the #AnantRadhikaWedding ceremony! Such epic moments are possible only once in a lifetime! Thank you #Nita and #MukeshAmbani for this possibility! Jai Ho! #KuchBhiHoSaktaHai #WeddingOfTheCentury pic.twitter.com/jkT5cfjv4N

— Anupam Kher (@AnupamPKher) July 13, 2024