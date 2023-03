Oscars 2023: ऑस्कर मेन इवेंट से पहले ही भारत ने रचा इतिहास! इन कैटेगरी में मिला है नॉमिनेशन

India Nominations at Oscars 2023: दुनियाभर में फिल्में बनती हैं और लोग इन्हें देखते हैं, फिर वो चाहे किसी भी भाषा में हों! इन फिल्मों को अपने-अपने देशों में तो अवॉर्ड्स दिए ही जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी इवेंट्स हैं जहां दुनियाभर की सबसे अच्छी और दिल छूने वाली फिल्मों और परफॉर्मेंसेज को पुरुसकृत किया जाता है. ऑस्कर्स (Oscars) दुनिया के सबसे बड़े फिल्म अवॉर्ड्स हैं और इस साल ये भारत में कल यानी 13 मार्च, 2023 को लाइव स्ट्रीम किये जा सकते हैं. विनर अनाउन्समेंट्स का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लेकिन आपको बता दें कि मेन इवेंट से पहले ही भारत ने इतिहास रच दिया है. आइए इस बारे में और जानते हैं...

ऑस्कर मेन इवेंट से पहले ही भारत ने रचा इतिहास!

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार भारत ऑस्कर्स में तीन कैटेगरीज में नॉमिनटेड है और यह एक रिकॉर्ड है. इससे पहले भारत को कभी इतने नॉमिनेशन्स नहीं मिले हैं. इतना ही नहीं, इस बार भारत से दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) प्रेजेंटर भी हैं और बेस्ट सॉन्ग के लिए नॉमिनेटेड गाना 'नाटू नाटू' ऑस्कर्स में लाइव परफॉर्म भी किया जाएगा.

इन कैटेगरी में भारत को मिला है नॉमिनेशन

आइए जानते हैं कि भारत को इस साल किन श्रेणियों में अवॉर्ड मिल सकता है; किन कैटेगरीज में भारत नॉमिनेटेड है. बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 'आरआरआर' (RRR) का 'नाटू नाटू' (Naatu Naatu) सॉन्ग नॉमिनेट किया गया है, डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए 'ऑल दैट ब्रीद्स' (All The Breathes) चुना गया है और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए 'द एलिफेन्ट विस्परर्स' (The Elephant Whisperers) शामिल हैं. उम्मीद है कि भारत इस बार फिर ऑस्कर्स जीतेगा.

