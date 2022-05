Panchayat 2 Shooting: मिल गया पंचायत 2 का फुलेरा गांव, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि यहां हुई थी वेब सीरीज की शूटिंग

Panchayat 2 Shooting Village: हाल ही में 'पंचायत 2' (Panchayat 2) वेब सीरीज रिलीज हुई है. इस सीरीज को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है. अगर आपने ये सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसमें 'फुलेरा गांव' की कहानी दिखाई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है, लेकिन आपको बता दें कि इस वेब सीरीज की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हुई ही नहीं है.

'पंचायत' (Panchayat) वेब सीरीज जब से रिलीज हुई है 'फुलेरा गांव' काफी चर्चा में है. इस वेब सीरीज में बताया गया है कि यह गांव उत्तर प्रदेश में है लेकिन असल में इस सीरीज की शूटिंग उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कहीं और हुई है. सोशल मीडिया के कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि यह गांव फुलेरा नहीं बल्कि महोड़िया है जो कि सिहोर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. कहा जा रहा है कि दूसरे सीजन की शूटिंग यहीं हुई है.

This is the village (23°12'11"N 76°59'52"E) where the #Amazon series #Panchayat was actually shot, Mahodiya Village, MP. #PanchayatSeason2 pic.twitter.com/aMSugfq9wv

— G219_Lost (@in20im) May 22, 2022