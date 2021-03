Zomato Delivery Boy के पक्ष में उतरीं Parineeti Chopra, कहा- मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं?

नई दिल्ली: जोमैटो मामले में पिछले दिनों से कई लोग अपनी राय रख रहे हैं और अब इस मुद्दे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक्ट्रेस ने 14 मार्च को ट्वीट कर डिलीवरी ब्वॉय (Zomato Delivery Boy) के पक्ष में अपनी बात रखी.

परिणीति (Parineeti Chopra) ने डिलीवरी ब्वॉय पर लगे मारपीट के आरोप के मामले में एक्ट्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'जोमेटो इंडिया, कृपया सच की जांच करें और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करें. अगर ये शख्स मासूम है (मेरा मानना है कि वह है) तो महिला को सजा दिलाने में हमारी मदद करें. यह अमानवीय, शर्मनाक और दिल दहला देने वाला है. प्लीज मुझे बताएं कि मैं कैसे मदद कर सकती हूं.' परिणीति (Parineeti Chopra Tweet) का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है और लोग एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं..' परिणीति (Parineeti Chopra Tweet) का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है और लोग एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं.

Zomato India - PLEASE find and publicly report the truth.. If the gentleman is innocent (and I believe he is), PLEASE help us penalise the woman in question. This is inhuman, shameful and heartbreaking .. Please let me know how I can help.. #ZomatoDeliveryGuy @zomato @zomatoin

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) March 14, 2021