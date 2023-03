मैं इंतजार करता रह गया...Ram Charan ने बताई ऑस्कर के स्टेज पर Natu-Natu पर परफॉर्म ना करने की असली वजह!

Ram Charan On not Performing at Oscars: ऑस्कर से पहले कहा जा रहा था कि राम चरण और जूनियर एनटीआर दोनों ऑस्कर के स्टेज पर नाटू-नाटू गाने पर परफॉर्म करने वाले हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसकी असली वजह अब भारत लौटने के बाद खुद राम चरण ने बताई है.