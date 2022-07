Raqesh Bapat ने किया Shamita Shetty के साथ ब्रेक अप पर सवाल उठाने वालों पर पलटवार, कहा- 'कौन किसे धोखा दे रहा है'

Raqesh Bapat on his BREAK UP With Shamita Shetty: छोटे पर्दे के सबसे विवादित रियलिटी शो में से एक, 'बिग बॉस' न सिर्फ अपने कंटेस्टेंट्स के हुए झगड़ों के लिए जाना जाता है, बल्कि इस शो ने कई प्रेम कहानियों ने भी जन्म लिया है. करिश्मा तन्ना-उपेन पटेल, प्रिंस नरूला-युविका चौधरी से लेकर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश तक बीबी हाउस में अब तक कई लव स्टोरी शुरू हुईं. कुछ का ब्रेकअप शो खत्म होते ही हो गया तो कुछ सालों तक साथ रहे. पिछले साल, एक्ट्रेस शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और राकेश बापट (Raqesh Bapat) ने भी 'बिग बॉस ओटीटी' (Bigg Boss OTT) पर अपने रोमांस के लिए खूब सुर्खियां बटोरीं. दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी किया. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों से उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है.

राकेश ने शेयर किया पोस्ट

शमिता और राकेश की लव स्टोरी 'बॉस ओटीटी' हाउस के अंदर शुरू हुई और शो के बाद दोनों को काफी लंबे समय तक एक साथ देखा गया लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर उनके ब्रेकअप की खबरें आ रही हैं. हालांकि दोनों ने कभी भी अपने ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात नहीं की. वहीं, राकेश ने हाल ही में अपने ब्रेक-अप से जुड़ा एक लंबा नोट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. राकेश ने अपनी एक शर्टलेस फोटो के साथ लिखा, 'कौन किसको डेट कर रहा है? कौन किसको धोखा दे रहा है? कौन क्या पहन रहा है? किसका परिवार अच्छा है या बुरा? कौन किसके लिए स्टैंड ले रहा है? मैं जिस दुनिया में रहता हूं, उसमें मेरा क्या योगदान है? मैं खुद का बेहतर एडिशन कैसे बन सकता हूं? क्या हम अपनी बात खुद बदल सकते हैं? क्या ये इतना मुश्किल है? कोशिश करो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो. तुम्हें ये अच्छा लगेगा.'

वायरल हो रहा है राकेश का पोस्ट

कुछ ही समय में राकेश बापट का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैन्स लगातार उनके पोस्ट पर कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'आपके पास सही समय पर सही शब्द हैं. मुझे हैरानी है कि आप क्यों कहते रहते हैं कि आप शब्दों में बुरे हैं!' इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा- 'इसे हम कहते हैं स्टैंड लेना वो भी बिना डरे. बाकी लोगों की तरह नहीं जो निडर होने का दावा करते हैं.' खैर, पोस्ट के पीछे की सच्चाई क्या है ये तो राकेश और शमिता ही जानते हैं.

