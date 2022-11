Bollywood Stars Business: सैफ अली खान के इस बिजनेस के बारे में नहीं जानते होंगे आप, आपकी जेब से है इसका संबंध

Saif Ali khan Brand: सैफ अली खान सिर्फ एक्टर नहीं हैं. वह नवाबों के खानदान से आते हैं और फिल्मों में काम करने के अलावा भी उनके काफी सारे काम-धंधे हैं. जिनके बारे में लोगों को पता नहीं चलता. लेकिन इस बीच बीते कुछ साल में सैफ अली खान ने एक नया बिजनेस शुरू किया है और वह धीरे-धीरे उसे बढ़ा रहे हैं. उनका यह बिजनेस फैशन क्लोदिंग और डिजाइनर जूते-चप्पलों का है. सैफ ने 2018 में अपना यह ब्रांड हाउस ऑफ पटौदी (House Of Pataudi) नाम से शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने देश के अलग-अलग शहरों में इसके स्टोर खोलने शुरू किए. इस ब्रांड के कपड़ों (Clothing for men and women) और जूते-चप्पलों में नवाबों के दौर के डिजाइनों की झलक देखी जा सकती है. ऑनलाइन मार्केट के स्टोर्स में तमाम एप्स पर ये उपलब्ध हैं.

पहुंच गए मुंबई

अभी तक सैफ का यह ब्रांड गोवा, बंगलूरू, लखनऊ और चेन्नई में था. परंतु अब सैफ इसे अपनी कर्मभूमि यानी मुंबई में ले आए हैं. लंबे समय से सैफ के करीबी और जान-पहचान के लोग उनसे मांग कर रहे थे कि हाउस ऑफ पटौदी का स्टोर मुंबई (Mumbai) में भी होना चाहिए. मुंबई के लोअर परेल में पैलेडियम मॉल में सैफ ने अपने इस स्टोर का हाल में उद्घाटन किया और कहा कि हमारे लिए यह बड़ा दिन है. देश में अब पांच जगहों पर हमारे स्टोर हो चुके हैं. सैफ ने इस क्लोदिंग और फुटवीयर ब्रांड को अपनी मैनेजमेंट टीम का आइडिया बताते हुए कहा कि हमारे ऑनलाइन टाई-अप हैं और हम अपने ब्रांड के सबसे ज्यादा कुर्ते ऑनलाइन ही बेचते हैं.

नवाबों के दौर के डिजाइन

सैफ अपने ब्रांड की मार्केटिंग में पीछे नहीं रहे और उन्होंने कहा कि हमारे ब्रांड में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा बहुत अच्छा है. सैफ के अनुसार उनकी टीम नवाबों के दौर के डिजाइनों को आज के समय के ट्रेंड के साथ मिक्स करती है. उन्होंने कहा, ‘खास बात यह है कि आज के युवा ऐसे पारंपरिक डिजाइन पहनना चाहते हैं, जिसमें वे कूल नजर आएं. हमें गर्व है के हाऊस ऑफ पटौदी में हम ऐसे ड्रेस बना पा रहे हैं. साथ ही हमारी कोशिश है कि हम जो कपड़े बना रहे हैं, उनकी प्राइज रेंज आम लोगों के अनुकूल हों और वह इन्हें पहनें.’ सैफ के इस ब्रांड में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ड्रेस और जूते-चप्पल हैं. आम तौर पर इनकी कीमत डेढ़ से दो हजार रुपये के बीच शुरू होती है.

