Eid पर स्वैग से किया सलमान खान ने फैंस का स्वागत, भाईजान को एक नजर देख लोगों ने लुटाया प्यार; VIDEO

पठानी कुर्ते में दिखे सलमान खान



ईद के मौके पर सलमान खान (Salman Khan) का स्वैग भी एक दम अलग था. एक्टर ने इस खास दिन पर ब्लैक कलर का पठानी कुर्ता पहना हुआ था. इसके साथ ही चेहरे पर बड़ी सी स्माइल उनके लुक को पूरा कर रही थी. सलमान खान को देखकर फैंस और ज्यादा एक्साइटेड हो गए और जोर-जोर से हूटिंग करने लगे. भाईजान ने भी अपने खास स्टाइल में सभी को वेव किया.

फैंस को ऐसे दी ईदी

सलमान खान के लिए उनके फैंस की दीवानगी यही नहीं थम रही. एक्टर ने ईद पर अपनी फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' रिलीज करके फैंस को ईदी दी तो वहीं फैंस भी इस फिल्म पर प्यार लुटाकर सलमान खान की खुशी को दोगुना कर रहे हैं.

#KisiKaBhaiKisiKiJaan is underwhelming on Day 1… More so when one compares it with #SalmanKhan’s #Eid releases from 2010 to 2019… Metros weak, mass pockets better, but not great… Extremely important for biz to jump multi-fold today [#Eid]… Fri ₹ 15.81 cr. #India biz. #KBKJ pic.twitter.com/tqvpJbmRrR

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 22, 2023