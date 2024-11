सलमान खान के बाद शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी मुंबई पुलिस; पहुंची रायपुर

Shah Rukh Khan Death Threat: हाल ही में बॉलीवुड सेलेब्स को धमकियां मिलने के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. पिछले काफी लंबे समय से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है. इसी बीच अब शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली है, जिसकी जांच में मुंबई पुलिस लग गई है. साथ ही सुपरस्टार की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है. मिल रही जानकारी के मुताबिक, शाहरुख खान को धमकी मिली है, जिसके बाद मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है.

पुलिस ने धमकी देने वाली कॉल को ट्रेस किया और ये पता चला की फोन रायपुर से आया था. इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम रायपुर के लिए निकल चुकी है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि ये धमकी भरा कॉल बांद्रा पुलिस स्टेशन में आया था. कॉल करने वाले शख्स ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है, तो उन्हें करोड़ों रुपये देने होंगे. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो शाहरुख को बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा और फिर कॉल काट दी गई. आरोपी का नाम फैजान खान बताया जा रहा है.

