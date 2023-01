The Kashmir Files की एक्ट्रेस Pallavi Joshi हुईं बड़े हादसे का शिकार! गाड़ी ने मारी टक्कर, जानें कैसी है हालत

Pallavi Joshi Hit by Vehicle on Film Set: डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की पत्नी और 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) फिल्म की एक्ट्रेस, पल्लवी जोशी (Pallavi Joshi) एक बड़े हादसे का शिकार हुई हैं. बता दें कि ये एक्ट्रेस हैदराबाद में अपनी नई फिल्म, 'द वैक्सीन वॉर' (The Vaccine War) की शूटिंग कर रही थीं जब इन्हें एक गाड़ी ने टक्कर मार दी. पल्लवी जोशी के साथ यह हादसा कैसे हुआ, वो फिलहाल किस हालत में हैं और उनका इलाज कैसा चल रहा है- आइए सबकुछ डिटेल में जानते हैं...

The Kashmir Files एक्ट्रेस को गाड़ी ने मारी टक्कर

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) फिल्म की एक्ट्रेस और फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की पत्नी (Vivek Agnihotri Wife), एक्ट्रेस पल्लवी जोशी (Pallavi Joshi) को उनकी नई फिल्म 'द वैक्सीन वॉर' (The Vaccine War) के फिल्म सेट पर एक गाड़ी ने टक्कर मार दी. बता दें कि एक्ट्रेस इस फिल्म के लिए हैदराबाद में शूटिंग कर रही हैं.

जानें अब कैसी है Pallavi Joshi की हालत

मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि यूनिट सोर्सेस ने उन्हें बताया है कि एक गाड़ी कंट्रोल खो बैठी जिसके चलते उसने एक्ट्रेस पल्लवी जोशी को ही टक्कर मार दी. बता दें कि पल्लवी को ज्यादा चोट नहीं आई है क्योंकि उन्होंने टक्कर लगने के बाद भी पहले शॉट दिया और उसके बाद एक नजदीकी अस्पताल में अपना इलाज करवाने गईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पल्लवी जोशी काफी बेहतर हैं और सौभाग्य से उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी थी.

बता दें कि पल्लवी जोशी अपने पति, विवेक अग्निहोत्री की जिस फिल्म 'द वैक्सीन वॉर' पर काम कर रही हैं, वो भी एक असली कहानी पर आधारित है. कोविड के समय में वैक्सीन्स को लेकर लोगों को जो परेशानी हुई है, यह उसपर बेस्ड है. फिल्म में अनुपम खेर (Anupam Kher) और नाना पाटेकर (Nana Patekar) अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं.

